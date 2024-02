Con Pfeifer, Clementi e Greif un podio tutto sudtirolese

Non poteva che parlare sudtirolese il podio della settimana in Eccellenza: in una giornata nella quale le 7 trentine hanno conquistato un solo punto, vanno evidenziate le prove di chi ha regalato una domenica d'oro a Bozner, San Paolo e Termeno.

1. Justin Pfeifer (Bozner)

I difensori del Rovereto se lo saranno sognati di notte, l'attaccante arancionero. Nel giro di una mezz'oretta, tre gol del numero 9 bolzanino hanno indirizzato la sfida con le zebrette, travolte da una sonora cinquina: dopo diversi passi falsi, mister Paolo Goisis può quindi sorridere.

2. Jonas Clementi (San Paolo)

Pure un punto sarebbe probabilmente andato bene ai biancoblù, di scena sul campo della big Lavis. A pochi istanti dal termine, è arrivato poi il tocco risolutivo del centravanti, che ha regalato ai Paulsner una vittoria di prestigio. E occhio alla classifica, i ragazzi di Yuri Pellegrini sono lì...

3. Simon Greif (Termeno)

Dopo un nuovo rimescolamento di carte, davanti a tutti c'è la truppa di mister Mauro Bandera. Ad aprire le danze nella sfida contro la ViPo Trento, un gol del capitano bianconero, che ha quindi spianato la strada ai Traminer, ora attesi dal banco di prova del Quercia.

