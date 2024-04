Per il Trento il match con il Renate è decisivo

Per la squadra guidata da Francesco Baldini sarà decisiva l’ultima curva. Gli ultimi 90 minuti di regular season potrebbero, infatti, valere i playoff. E quindi un traguardo storico per tutto il Club trentino. Dopo aver ottenuto la salvezza, ora gli aquilotti puntano ad allungare la propria stagione, entrando tra le migliori del girone e disputando gli spareggi per la promozione in Serie B. Per riuscirci, però, dovranno affrontare, nell’ultima partita di campionato, il Renate di Massimo Pavanel, cercando di mantenere almeno l’attuale posizione in graduatoria. Al momento, infatti, i gialloblù sono decimi a quarantotto punti, mentre, il Renate, è quattordicesimo a quarantacinque punti. I precedenti non sono favorevoli: in due match, disputati le due squadre nel professionismo, entrambi sono stati vinti dai nerazzurri brianzoli per 2-0, nella C 2021/22 e in quella dello scorso anno.

L’orario fissato per la partita di domani è quello delle 16:30 allo stadio Briamasco di Trento, con le casse dell'impianto di via Sanseverino che apriranno alle ore 14.30. In occasione dell’ultima gara casalinga, Trento e il suo Main Partner DAO-Conad hanno lanciato l’iniziativa “Un grazie al grande e dal grande cuore gialloblù”. La società aquilotta ha infatti deciso di aprire le porte dell’impianto di via Sanseverino ad un prezzo speciale. Tutti i biglietti, validi per accedere in qualsiasi settore dello stadio, saranno in vendita al prezzo speciale di 2 euro. L’intero incasso della partita sarà, poi, devoluto alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Associazione Provinciale di Trento. Ma non solo perché, per ogni euro raccolto dall’A.C. Trento 1921, DAO-Conad ne devolverà altri due. Riuscendo così a donare all’Associazione, sei euro per ogni presente pagante e contribuendo alle diverse attività avviate sul territorio. Per la sfida non ci saranno: Davide Vitturini, Daniel Cappelletti e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni