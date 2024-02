Al Trento arrivano anche Caccavo e Puletto

Colpi dell'ultimo minuto per il Trento. Il direttore sportivo Giorgio Zamuner ha preso l'attaccante Luigi Caccavo e il centrocampista Filippo Puletto.

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito secco sino al 30 giugno 2024) da Pergolettese, con l’autorizzazione del Torino, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Luigi Caccavo. Nato a Bari il 3 febbraio del 2004, è cresciuto nelle giovanili del Monza. Nella stagione 2021-2022 si trasferisce al Torino dove colleziona 40 presenze e 8 reti tra Primavera e Under 18, mentre, sempre nella Primavera granata, nel campionato successivo scende in campo 26 volte e realizza 8 reti. Durante questi primi sei mesi di stagione ha collezionato 14 presenze con la maglia della Pergolettese.

Arriva in prestito dalla SPAL Filippo Puletto, nato a Rimini il 1° maggio del 2004. Cresciuto nelle giovanili della società spallina, nella stagione 2021-2022 colleziona 34 presenze e 22 gol tra Primavera e Under 18. Lo scorso anno, oltre ad esordire in Serie B nel match contro il Palermo, colleziona 31 presenze e 13 reti tra Campionato Primavera e Coppa di categoria. Durante questi primi sei mesi di stagione ha indossato la maglia della Spal in 15 partite.