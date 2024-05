Il Südtirol battuto a Jesi per 2-0

Nell'11ª giornata del girone di ritorno del campionato di serie C, il Südtirol cede per 2-0 sul campo della Jesina Femminile, formazione impegnata ad evitare i playout.

La gara si sblocca al 31’: palla in mezzo all’area e Zambonelli spinge in rete. Il raddoppio quasi allo scadere, al 45’ della ripresa, quando Coscia si invola in contropiede e insacca a porta vuota. Partita con poche occasioni. Nel secondo tempo le biancorosse hanno spinto, ma non sono riuscite a segnare e la Jesina si è difesa, giocando in ripartenza.

Il tabellino

JESINA FEMMINILE - FC SÜDTIROL WOMEN 2-0 (1-0)

JESINA FEMMINILE: Cantori, Generali, Tozzo (21’ st Coscia, 45’+4’ st Mastrovincenzo), Fiorella, Cavagna (29’ st Ciccarelli), Daple Pindo, Gambini, Zambonelli, Enriconi (21’ st Montesi), Crocioni (34’ st Gigli), Costadura.

A disposizione: Piersantelli, Ciccarelli, Lancioni, Corda, Mella. Allenatore: Mattia Casacia

FC SÜDTIROL: Graus, Huber (43’ st Moio), Oberhuber, Dorfmann (37’ st Sellemond), Varrone (42’ st Breitenberger), Santin, Stockner, Rieder (1’ st Markart), Prearo (24’ st Costisella), Pfostl, Bielak.

A disposizione: Fenzi. Allenatore: Marco Castellaneta

ARBITRO: Luca Di Monteodorisio di Vasto (Alessandro Bara di Macerata e Marco Giannelli di Pesaro)

RETI: 31’ pt Zanoncelli, 45’ st Coscia.

NOTE: ammonite Daple Pindo, Gambini, Sellemond.