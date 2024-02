Porte girevoli in avanti. Via Petrovic, arriva Spalluto

Tomi Petrovic va alla SPAL, arriva Samuele Francesco Spalluto.

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo - prestito sino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione - l’attaccante Samuele Francesco Spalluto dal Monopoli. Spalluto, classe 2001, cresce nelle giovanili della Fiorentina sino ad arrivare nella formazione Primavera. Con la maglia viola, nella stagione 2020-2021 colleziona 21 presenze con 4 gol, mentre, in quella successiva, sempre in Primavera, 30 presenze e 14 reti tra Campionato e Coppa di categoria. Con la Fiorentina vince due volte la Coppa Italia Primavera, ottenendo nel 2021 il titolo di miglior marcatore della competizione con 6 reti. La buona stagione con i giovani della Fiorentina, gli consente di passare tra i professionisti. Così, nella stagione 2021-2022, indossa la maglia del Gubbio, in Serie C, scendendo in campo 30 volte e segnando 11 reti tra Campionato e Coppa Italia. L’anno successivo si divide tra la Ternana, in Serie B, dove colleziona 3 presenze, e il Novara, in serie C, dove indossa la maglia in 14 occasioni, segnando 2 reti. Durante questi primi sei mesi di stagione colleziona 18 presenze al Monopoli, nel girone C di Serie C.

Tomi Petrovic saluta i colori gialloblù. L'attaccante ex Pordenone, classe 1999, andrà sempre in serie C alla SPAL. Miglior marcatore degli aquilotti in stagione con 7 reti realizzate, andrà in prestito fino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione a favore dei biancazzurri.