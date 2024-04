Il Trento conquista i playoff

Nella trentottesima giornata di Serie C Now il Trento batte 1-0 il Renate e conquista così i primi playoff della storia del club. Dopo aver conquistato la salvezza e il record di punti, i gialloblù accedono, come decima del girone, al post season riservato alle migliori squadre di Serie C. Per la Società di via Sanseverino si tratta di un risultato storico che prosegue il percorso di crescita intrapreso nelle scorse stagioni.

La cronaca

Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Ferri, Trainotti, Barison e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Rada, Sangalli e Puletto, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Spalluto, si muove Pasquato come trequartista. Nel primo tempo è il Trento a fare la partita, riuscendo a rendersi pericoloso in più di una circostanza. La prima vera occasione si concretizza alla mezz’ora con Italeng che stoppa perfettamente il pallone e calcia dalla distanza, con la sfera che termina alta sopra la traversa. Pochi istanti più tardi sono ancora i gialloblù ad andare vicini alla rete del vantaggio con Obaretin dal centro dell’area di rigore ma, anche questa volta, il tiro non è preciso. È il Trento a fare la partita, arrivando alla conclusione prima con Spalluto e poi con Pasquato. Al 41’ sono ancora gli uomini di Baldini a calciare con Pasquato, dal centro dell’area di rigore con la sfera che termina alta sopra la traversa. La prima frazione di gioco si chiude, dunque, sullo 0-0, ma il Trento non ci sta a pareggiare e già ad inizio ripresa torna ad attaccare con veemenza.

Il primo è Rada, la cui conclusione finisce alta. All’ora di gioco è invece Ferri a tirare dal limite dell’area con la palla che si spegne alla destra di Ombra. Passano i minuti ma sono sempre i gialloblù, anche grazie ad una spinta incessante dello stadio Briamasco, a rendersi pericolosi. Al 74’ ci prova Frosinini ma il portiere ospite si frappone con una grandissima parata. La rete del vantaggio si concretizza all’81’ grazie alla perfetta trasformazione dagli undici metri di Anastasia che realizza il calcio di rigore guadagnato da Italeng. Gli ultimi minuti sono di festa assoluta con la squadra di Baldini che celebra un traguardo storico, centrando la qualificazione alla fase playoff.

Gli aquilotti concludono la regular season al decimo posto in classifica con cinquantuno punti. Il prossimo appuntamento, valido per il primo turno playoff di Serie C, sarà in trasferta allo Stadio Comunale di Caravaggio contro l’Atalanta Under 23. Data e orario saranno definite nelle prossime ore dalla Lega Pro.

Il tabellino

TRENTO-RENATE 1-0 (0-0)

RETI: 36’ st rig. Anastasia

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Ferri (16’st Frosinini), Trainotti, Barison, Obaretin; Rada, Sangalli (25’st Di Cosmo), Puletto (41’st Vaglica); Pasquato (17’st Anastasia); Italeng, Spalluto (16’st Terrani). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Garcia Tena, Satriano, Giannotti, Caccavo, Brevi. Allenatore: Francesco Baldini.

RENATE (3-5-2): Ombra; Bosisio, Alcibiade, Possenti; Ghezzi (23’st Anghileri), Ciarmoli (17’st Alfieri), Vassallo, Procaccio, Bracaglia (31’st Vimercati); De Leo (17’st Bocalon), Pinzauti (23’st Paudice). A disposizione: Fallani, D’orsi, Currarino, Serioli, Tremolada, Acampa, Sorrentino. Allenatore: Massimo Pavanel

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea

ASSISTENTI: Andrea Mastrosimone di Rimini e Vincenzo Marra di Agropoli

QUARTO UFFICIALE: Dylan Marin di Portogruaro

NOTE: pomeriggio primaverile, cielo sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti Pinzauti, Ombra. Recupero: 0’+ 6’. Spettatori: 1850 circa

