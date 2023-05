I capocannonieri Barbetti, Pfitscher e Bertoldi

L'ultimo podio dell'anno in Eccellenza celebra i tre capocannonieri: per uno dei tre la stagione potrebbe riservare altre gradite sorprese, tra Coppa Dao Conad e playoff per la Serie D.

1. Claudio Barbetti (Lavis)

Le statistiche parlano di 34 gol ufficiali in stagione, con in bacheca Coppa Italia provinciale e regionale, oltre al secondo posto in campionato. E non è finita qui, perché i rossoblù sono attesi dalla Coppa Dao Conad e soprattutto dai playoff nazionali che mettono in palio il pass per la Serie D: per raggiungere lo storico traguardo, la truppa di mister Stefano Manfioletti avrà bisogno di altri gol della punta solandra.

2. Alex Pfitscher (Termeno)

Tra i tre capocannonieri, l'attaccante bianconero è stato probabilmente il più costante sia in zona gol, sia per quanto riguarda le prestazioni a servizio dell'intera squadra. Da anni, il biondo di Montagna è tra i giocatori più forti del massimo campionato regionale, punto di riferimento dei Traminer, compagine oramai ospite fissa della parte altissima della classifica.

3. Fabio Bertoldi (Strada del Vino)

Nello scontro salvezza di Cortaccia, il bomber di Salorno ha servito due perle da leccarsi i baffi: prima un sinistro sul palo lungo dopo un pregevole spunto, poi un pallonetto di destro da cineteca (e da categorie superiori). Le due perle non sono però bastate agli azulgrana di Walter Paolazzi per coronare una rimonta salvezza che sarebbe stata miracolosa: dopo il 2-2, a festeggiare è stato il Lana.

