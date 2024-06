Torneo Eusalp: Friuli Venezia Giulia e Veneto allungano il passo

Sono del Friuli Venezia Giulia e del Veneto le prime vittorie nel sesto Torneo Eusalp, competizione internazionale riservata alla categoria under 16 in corso di svolgimento nelle Giudicarie, angolo del Trentino incastonato tra l'Adamello, le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda. Nella seconda tornata di confronti serrati le due compagini dell'Italia nordorientale hanno mandato al tappeto le rappresentative del Comitato provinciale autonomo di Bolzano e della Liguria, ma – considerato anche il grande equilibrio che ha regnato nella prima giornata della competizione – nessuno potrà fare calcoli nelle quattro partite che domani pomeriggio chiuderanno la prima fase.

Nel girone A la compagine di casa, dopo il pareggio a reti bianche nel derby con la compagine di Bolzano, ha imposto la spartizione della posta anche al quotato Piemonte Valle d'Aosta: a Darzo a vincere sono state le difese, con entrambe le formazioni che rimangono quindi in corsa per l'accesso alla finalissima. In pole position si è portato però il citato Friuli Venezia Giulia, che a Creto ha superato con il più classico dei risultati la selezione sudtirolese: dopo una prima frazione equilibrata, con l'andare dei minuti il team di Bolzano ha cominciato ad accusare la stanchezza, tanto che il portiere Perrissinotto ha dovuto fare gli straordinari per tenere in partita i suoi, ma nel finale il numero 1 altoatesino nulla ha potuto sul bel tiro da fuori di Munini e sul tap-in di Bazzoli che ha chiuso una bella azione dei friulani oltre che la contesa.

Nel girone B allungo del Veneto. A Ponte Arche la partita si è risolta nel primo tempo, dominato dalla compagine del ct Bedin: decisiva un'autorete di Ditillo dopo la deviazione di Dal Corso su azione d'angolo, con la Liguria che nel primo tempo ha messo alle strette gli avversari, ma senza trovare l'agognato gol dell'1 a 1. A Spiazzo la Baviera, dopo il 3-3 dell'esordio proprio con i veneti, ha dato vita ad un altro pareggio spettacolare, stavolta con la Lombardia: i tedeschi si sono illusi due volte, prima con Wohlrab, al quale ha prontamente risposto Cirasella, poi con Danylenko, con Duranti che solamente nel recupero ha pescato il gol che tiene in carreggiata i campioni in carica.

Domani riflettori puntati su Creto e Ponte Arche, dove le due capoliste dovranno difendersi dagli assalti della rappresentativa trentina e della Lombardia, mentre a Darzo e Spiazzo saranno Piemonte Valle d'Aosta e Baviera a puntare al successo per poter sognare la finalissima attendendo notizie favorevoli dall'altro match del rispettivo girone.

Domenica mattina le quattro finali: alle 9 i tre match di classificazione, alle 11 allo stadio di Sesena (alle porte di Tione di Trento) il confronto tra le due vincitrici dei raggruppamenti assegnerà il titolo.

I risultati della seconda giornata

Girone A

Cpa Bolzano – Friuli Venezia Giulia 0-2

Reti: 25' st Munini (F), 38' st Bazzoli (F)

Piemonte Valle d'Aosta – Cpa Trento 0-0

La classifica: Friuli Venezia Giulia 4 punti, Piemonte Valle d'Aosta e Cpa Trento 2, Cpa Bolzano 1.

Girone B

Liguria – Veneto 0-1

Rete: 13' pt aut. Ditillo (L)

Baviera – Lombardia 2-2

Reti: 3' pt Wohlrab (B), 16' pt Cirasella (L), 23' pt Danylenko (B), 36' st Duranti (L)

La classifica: Veneto 4 punti, Baviera e Lombardia 2, Liguria 1.

Il programma di sabato 15 giugno (ore 17.30)

Girone A

Friuli Venezia Giulia – Trento (a Creto)

Bolzano - Piemonte Valle d'Aosta (a Darzo)

Girone B

Veneto – Lombardia (a Ponte Arche)

Liguria – Baviera (a Spiazzo)