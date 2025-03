Borgo privato di bomber Stefani per quattro giornate

Brutta tegola per il Borgo, che dovrà rinunciare per quattro giornate al proprio giocatore più prolifico. Numerosi i provvedimenti disciplinari adottati dal giudice sportivo nei confronti della squadra valsuganotta, in riferimento alla gara persa 3 a 0 con l’Alense. Primo fra tutti, la squalifica per quattro turni comminata al bomber giallorosso Jacopo Stefani. L'attaccante del Borgo Jacopo Stefani

«Al termine della gara – così riporta il comunicato ufficiale – pronunziava molteplici frasi irriguardose ed offensive nei confronti dell'arbitro. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 36 comma I lett. A) del Cgs, aggravato perché capitano. Il tenore complessivo della condotta consente di attenuare la sanzione al di sotto del minimo previsto dalla norma nonostante ricoprisse, in quel

momento, la qualifica di capitano».

A seguire, comunicata anche l'inibizione a svolgere ogni attività, fino all'8 maggio, per il dirigente Stefano Sartori. «In occasione di una decisione del Direttore di gara sfavorevole alla propria squadra – scrive il giudice sportivo – pronunziava molteplici frasi irriguardose ed offensive nei confronti dell'arbitro, reiterando la condotta anche al termine della gara, quando tornava sul terreno di giuoco senza autorizzazione. Tale condotta è stata adottata anche nei confronti dell'Assistente nr. 2 in seguito ad una richiesta di intervento per l'allontanamento di soggetto non autorizzato a sostare nei pressi del campo. Inoltre, per gran parte della durata della gara si spostava nei pressi del terreno di giuoco senza autorizzazione da parte della terna arbitrale».

Costretti a saltare la prossima giornata di campionato per recidiva ammonizione anche Andrea Casagrande (Aquila Trento), Riccardo Mondini (Sacco San Giorgio) e Martin Zeni (Garibaldina).

Eccellenza: due giornate a Rocca (Termeno)

Nello scontro diretto di domenica contro il Mori Santo Stefano, la Benacense dovrà fare a meno di Michele Pellegrini e della guida da bordo campo di mister Massimiliano Ceraso, entrambi squalificati per recidiva in ammonizione. Si aggiungono alla stessa lista anche: Claus Drescher (Termeno), Alex Leitner (Brixen), Andreas Nicoletti e Marco Paulmichl (Maia Alta), Andrea Carlini (San Giorgio), Nicola Scremin (Rovereto) e Gabriel Tinkhauser (Stegona). Punita inoltre con due giornate di squalifica la condotta di Lorenzo Rocca (Termeno) nella gara del 28 febbraio contro la Benacense. «A gara terminata – riporta il comunicato del giudice sportivo –, colpiva un avversario con uno schiaffo».

Prima Categoria: lunga lista di squalificati

Impossibilitati a guidare dalla panchina le rispettive squadre per recidiva in ammonizione, mister Paolo Ferretti (Pieve di Bono) e Alessio Ferrari (Aldeno). Lungo l’elenco dei calciatori espulsi per la medesima motivazione, che dovranno saltare la diciannovesima giornata di campionato: Sebastiano Piva (Altavalsugana), Cristain Mattei e Maurizio Mascher (Baone), Igor Struhak (Civezzano), Leonardo Butterini e Christian Buco (Condinese), Kevin Ribaga (Ledrense), Federico Lorenzi e Andrea Serafini (Pinzolo Valrendena), Marius Sottil (Predaia), Angelo Tomasi e Giacomo Tomasi (Vigolana), Elia Baroni (Castelsangiorgio), Simone Chiogna (Gardolo), Nicholas Baldini (Mezzocorona), Leonardo Cattolico (Riva Del Garda) e Simone Maistrelli (Tnt Monte Peller). Fuori per un turno anche Gianmarco Chini (Predaia), espulso domenica scorsa.

Seconda Categoria: sconfitta a tavolino per il Fassa B

Assegnata la sconfitta a tavolino al Fassa Calcio “B” in occasione della gara di domenica scorsa in casa della Virtus Trento, con l’ulteriore penalizzazione di un punto in classifica, «a seguito della visione della mail inviata il 27.2.2025 dalla Società Fassa Calcio B per comunicare la propria indisponibilità all'effettuazione della gara in oggetto», come riportato sul comunicato ufficiale che spiega le decisioni del giudice sportivo.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: leggi il comunicato