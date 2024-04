Lavis, è Serie D! I rossoblù riscrivono la storia

Un successo inseguito, voluto, conquistato: il Lavis vola in Serie D, e per la società del presidente Marcello Rosa il traguardo è storico quanto meritato. I rossoblù di mister Stefano Manfioletti (all'ottavo trionfo nel massimo campionato regionale) chiudono l'Eccellenza con due giornate d'anticipo, anche se nel match interno con il Naturno il compito per capitan Andrea Pancheri e soci è stato tutto tranne che semplice: dopo una partita tirata, con occasioni su ambo i fronti, ad atterrare i gialloblù venostani sono stati nel finale Malick Leye (al primo, pesantissimo, sigillo stagionale) e Matteo Trevisan, con il triplice fischio che ha poi dato il via alla festa, favorita dal pareggio senza reti della seconda forza San Paolo sul campo del pericolante Dro Cavedine. La festa rossoblù per la storica Serie D

Deciso balzo del Levico Terme, che sale al terzo posto con vista sulla piazza d'onore che significa playoff nazionali: i valsuganotti hanno fatto un sol boccone del già retrocesso Lana grazie agli acuti di Marco Bucci, Gabriele Nervo e Lorenzo Iagher. Spartizione della posta tra Termeno e Comano Terme Fiavé: David Toll chiama, Sharin Pasini risponde. Sonoro tris (doppietta di bomber Manuel Brusco e acuto di Timothy Prinoth) del Maia Alta al San Giorgio, mentre torna a sorridere il Rovereto, corsaro sul campo dello Stegona grazie al rapido uno-due di Pietro Manfredi. Agguantano importanti punti salvezza il Bozner (3-1 all'Anaune Val di Non firmato da Justin Pfeifer e Pietro Dalle Ave, inutile il gol gialloblù di Francesco Pinamonti) e il Parcines (Michael Aiello stende la ViPo Trento).

IL QUADRO COMPLETO DELLA 28ª GIORNATA DI ECCELLENZA