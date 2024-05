Dro Cavedine all'inferno, per i playoff sarà derby-spareggio

Fa immediato ritorno in Promozione il Dro Cavedine: nell'ultima giornata di Eccellenza i biancogialloverdi subiscono un tris dal Levico Terme (sugli scudi Marco Bucci, autore di tutte le reti), ma sarebbero retrocessi anche in caso di vittoria, visto il contemporaneo acuto dello Stegona nel match interno con il San Paolo: proprio i biancoblù di Yuri Pellegrini per accedere ai playoff nazionali dovranno spareggiare mercoledì sera con il Termeno, che battendo il San Giorgio ha agganciato i "cugini" al secondo posto quota 50. Retrocede pure il Naturno: nello scontro diretto in casa del Bozner, i gialloblù conducono fino a un quarto d'ora dal termine, prima di crollare sotto i colpi degli arancioneri, che possono festeggiare dopo l'incredibile 5-2. Il Lavis con il trofeo dell'Eccellenza 2023/24

Chiude al quarto posto il Comano Terme Fiavé, protagonista di un pari da montagne russe in casa dell'Anaune Val di Non: gialloblù avanti con un rigore di Nicolò Biscaro (che poi fallisce un altro penalty), risposta giudicariese di Christian Malfer, nuovo allungo noneso di Thierno Diagne, ribaltamento giallonero firmato da Christian Bassetti e Michael Sardisco, definitivo 3-3 in pieno recupero griffato Marco Menapace. Il Rovereto si piazza sesto: dopo il botta e risposta tra Andrea Pancheri e Daniele Pataoner e l'allungo rossoblù di Nicola Dalla Valle e Claudio Barbetti, le zebrette ribaltano completamente il risultato con i neoentrati Andrea Dallapiccola, Stefano Dallavalle ed Eduardo Dib Giusti, ma il 3-4 non rovina la festa del Lavis per lo storico salto in Serie D. Chiude con il sorriso il Maia Alta, che rifila un poker alla ViPo Trento, a segno nel finale con un rigore di Matteo Pecoraro, mentre il già salvo Parcines non va oltre il pareggio nel match interno con il decimato fanalino di coda Lana, retrocesso da tempo.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 30ª GIORNATA DI ECCELLENZA