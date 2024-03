Il Lavis mette il turbo, per il Dro Cavedine ko pesantissimo

Allunga su praticamente tutte le rivali il Lavis, che compie un passo deciso verso la Serie D: i rossoblù di Stefano Manfioletti si sbarazzano del Bozner con un poker firmato Nicola Dalla Valle, Andrea Pancheri, Matteo Trevisan ed Emil Grezzani, e a 6 giornate dal termine dell'Eccellenza sono a +4 sul San Paolo, fermato sul pari dalla ViPo Trento (a Maso Ronco botta e risposta tra il collinare Nicola Battisti e il sudtirolese Johannes Larcher). Pareggiano pure Termeno (3 punti negli ultimi 5 match), che a Parcines si aggrappa al capocannoniere Alex Pfitscher dopo il rapido vantaggio locale di Claus Drescher, Comano Terme Fiavé, al settimo risultato utile filato dopo il nulla di fatto sul campo del Maia Alta, e le big Levico Terme e San Giorgio, incapaci di pungere nel big match di viale Lido. Nicola Dalla Valle ha aperto il poker del Lavis (foto Martina Massetti)

In coda pasticcio del Dro Cavedine, che fallisce completamente lo scontro diretto interno con il Naturno: i gialloblù possono esultare grazie al lampo di Gianmaria Conci compiendo un bel balzo in classifica e lasciando la truppa di mister Claudio Ischia al terzultimo posto solitario. Muove la classifica lo Stegona: in Val Pusteria i padroni di casa passano in vantaggio due volte con Patrick Bacher e Felix Gräber, ma l'Anaune Val di Non risponde con Nicolò Biscaro e Daniele Casagrande. Torna a vincere dopo quasi due mesi il Rovereto: in casa del fanalino di coda Lana (da oggi matematicamente retrocesso in Promozione) la sblocca il lagarino Nicola Dal Fiume, al quale risponde Niccolò Truzzi prima delle doppiette di Elia Deimichei e Kevin Marchione che griffano la cinquina bianconera.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 24ª GIORNATA DI ECCELLENZA