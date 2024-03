Lavis a Merano, a Ponte Arche e Cles match tutti trentini

La lotta al vertice di Eccellenza è pronta a vivere un capitolo caratterizzato da un duello a breve distanza: la capolista San Paolo sarà di scena sul campo del pericolante Naturno, l'inseguitrice Lavis andrà invece a far visita all'altalenante Maia Alta. Proverà a ripartire il Termeno, impegnato in casa con uno Stegona precipitato al penultimo posto. Particolarmente interessanti gli incroci tutti trentini di medio-alta classifica: nelle Giudicarie il Comano Terme Fiavé (fresco di impresa al Lona) riceve il Rovereto, a Cles l'Anaune Val di Non (senza Simone Faes, out per squalifica sino a fine stagione dopo il fattaccio con il San Paolo) attende il Levico Terme. Marco Borghesi e l'Anaune attendono a Cles il Levico Terme (foto Aldo Casna)

Non potrà fallire l'appuntamento con i tre punti, intanto, la ViPo Trento: i collinari devono recuperare due (difficili) partite, intanto la classifica si è complicata e il match interno con il Lana deve essere il trampolino giusto per la ripartenza. Intanto il Dro Cavedine sarà di scena sul difficile terreno del San Giorgio. Sarà una sorta di spareggio salvezza, infine, lo scontro tra Bozner e Parcines.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ANAUNE VAL DI NON - LEVICO TERME

Luca Maria Di Paolo di Merano

Santo Accorso di Bolzano

Petra Kofler di Bolzano

BOZNER - PARCINES

Aleksej Galic di Arco Riva

Linda De Carli di Rovereto

Alessio Guerrieri di Trento

COMANO TERME FIAVÉ - ROVERETO

Alessia Spampinato di Trento

Andrea Amistadi di Arco Riva

Giulio D'Alterio di Trento

MAIA ALTA - LAVIS

Marco Radice di Cinisello Balsamo

Leif Hoffmann di Bolzano

David Runer di Bolzano

NATURNO - SAN PAOLO

Gianluca Peron di Bolzano

Gianluca Testa di Merano

Daniele Testa di Merano

SAN GIORGIO - DRO CAVEDINE

Kilian Lucas Orrigo di Bolzano

Alessandro Salerno di Bolzano

Francesco Antonio De Cesare di Bolzano

TERMENO - STEGONA

Nicole Puntel di Tolmezzo

Simone Bonazza di Trento

Omar Franceschetti di Arco Riva

VIPO TRENTO - LANA

Medi Danaj di Arco Riva

Giuliano Gasperini di Trento

Andrea Sartori di Trento

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA