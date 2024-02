Melluso, Canali e Marin, gol importanti per coda e vetta

La prima di ritorno in Promozione è stata caratterizzata da risultati particolarmente importanti sia in vetta che in coda, i cui protagonisti si sono guadagnati il podio: se la Garibaldina può sorridere solo a metà, Arco 1895 e Ravinense possono guardare avanti con ottimismo.

1. Giacomo Melluso (Garibaldina)

Al quarto spezzone, ecco il primo gol per il classe 1999 alla prima stagione in Trentino: e che gol, sia per fattura, sia per importanza, visto che al 95' ha regalato ai giallorossi un pari nello scontro salvezza con il Sacco San Giorgio. Per salvarsi servirà ben altro, ma perdere domenica sarebbe stato gravissimo per la truppa di Franco Pistolato.

2. Marco Canali (Arco 1895)

L'esperta punta lagarina, che potrà essere un'arma in più per mister Luca Celia, si è fatta trovare al posto giusto al momento giusto, capitalizzando l'assist di Gaspar Gino Bozzi e permettendo ai gialloblù di vincere il big match con l'Aquila Trento e di rimanere a -6 dalla capolista Benacense 1905.

3. Matteo Marin (Ravinense)

A metà secondo tempo, i biancazzurri del sobborgo erano sotto di una rete nel match interno con il Nago Torbole. Poi, ad appena 10' dal proprio ingresso in campo, ecco il lampo dell'ex Gardolo, che di fatto ha invertito l'inerzia del match, con Marco Bordin a completare poi l'opera per la compagine di mister Nicola Laratta, ora terza in classifica.

