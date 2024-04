Il Lavis prepara la festa, il Dro Cavedine può aiutarlo

Lavis, è qui la festa? Scaramanzia a parte, i rossoblù hanno già le bottiglie al fresco e molto probabilmente qualcuno ha già preparato le immancabili maglie celebrative: se domenica i ragazzi di Stefano Manfioletti supereranno nella terz'ultima giornata di Eccellenza il Naturno (squadra da non sottovalutare visto il maiuscolo girone di ritorno) e contemporaneamente il San Paolo non farà bottino pieno in casa dell'affamato Dro Cavedine, al Lona partiranno le celebrazioni per la storica conquista della Serie D. In caso contrario, per il sodalizion del presidente Marcello Rosa la festa sarà di fatto solamente rinviata. Andrea Pancheri, capitano del Lavis: la Serie D sembra ad un passo

La terza forza San Giorgio, intanto, andrà a far visita al Maia Alta, mentre tra Termeno e Comano Terme Fiavé sarà scontro diretto in chiave podio. Detto di Dro Cavedine e Naturno, impelagate nella lotta salvezza ci sono anche Bozner, Stegona e Parcines, tutte impegnate in casa rispettivamente con Anaune Val di Non, Rovereto e ViPo Trento. Completa il programma l'impegno interno del Levico Terme con il già retrocesso Lana.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15.30)

BOZNER - ANAUNE VAL DI NON

Marco Casula di Ozieri

Lorenzo Santini di Arco Riva

Andrea Laddomada di Arco Riva

DRO CAVEDINE - SAN PAOLO

Gabriele Pio Nisi di Trento

Giuliano Gasperini di Trento

Danila D'Onofrio di Arco Riva

LAVIS - NATURNO

Alessandro Piccoli di Rovereto

Linda De Carli di Rovereto

Lorenzo Carpentari di Trento

LEVICO TERME - LANA

Andrea Scomparin di Trento

Giulio D'Alterio di Trento

Elena Biagi di Arco Riva

MAIA ALTA - SAN GIORGIO

Massimiliano Pellegrin di Bolzano

Flaviano Ticli di Merano

Petra Kofler di Bolzano

PARCINES - VIPO TRENTO

Kilian Lucas Orrigo di Bolzano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Alessandro Salerno di Bolzano

STEGONA - ROVERETO

Luca Maria Di Paolo di Merano

Davide Leto di Bolzano

Cosmo Pisani di Bolzano

TERMENO - COMANO TERME FIAVÉ

Antonio Atanasov di Verona

Santo Accorso di Bolzano

Dejvid Madzovski di Bolzano

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA