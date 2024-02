Ufficiale: Baldini è il nuovo allenatore aquilotto

Il Trento comunica di aver affidato a Francesco Baldini l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il nuovo allenatore gialloblù ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2024. Sarà supportato da Luciano Mularoni, dai preparatori atletici Diego Gemignani e Romeo Nero, dal collaboratore tecnico Dos Santos Machado Claiton e dal preparatore dei portieri Davide Micillo.

In quanto a Joan Moll Moll, lo spagnolo torna invece a ricoprire il ruolo di allenatore della formazione Primavera, riprendendo il percorso lasciato a gennaio, nel quale aveva ottenuto dei buoni risultati e portato la squadra in zona playoff nel Campionato Primavera 4. A lui vanno i ringraziamenti da parte del club per aver mostrato grande disponibilità fin dal primo momento e per aver aiutato la prima squadra quando chiamato in causa.

Francesco Baldini, al termine di una lunga carriera da calciatore, che lo ha visto indossare le maglie di Juventus, Lucchese, Napoli, Perugia, Genoa e Reggina, nel 2011 ha intrapreso il proprio percorso da Allenatore sulla panchina nelle giovanili del Bologna. L’esordio alla guida di una prima squadra si concretizza tre anni più tardi con il Sestri Levante. Esperienza che precede quelle alla conduzione della Lucchese e Imolese. Nella stagione 2017-2018 dirige ottimamente l’Under 17 della Roma, portandola alla vittoria del campionato e della Supercoppa di categoria. L’anno successivo approda alla guida della formazione primavera della Juventus, mentre, nella stagione 2019-2020, viene nominato allenatore del Trapani in Serie B. Terminata l’esperienza nel club Granata dirige prima il Catania e poi il Vicenza in Serie B. Durante questa stagione ha guidato il Perugia nel Girone B di Serie C.