Il Trento acciuffa un punto in casa del Padova

Il Trento impatta in casa del Padova e raccoglie un prezioso punto. I gialloblù finiscono subito sotto, per effetto di un calcio di rigore realizzato di Varas al 4'. I ragazzi di Joan Moll Moll giocano una buona gara alla ricerca del pari, ma sono i biancoscudati ad avere le occasioni migliori per raddoppiare. Ad un quarto d'ora dalla fine gli aquilotti raggiungo il pari grazie ad un'autorete di Delli Carri. L'1-1 finale permette al Trento di uscire momentaneamente dalla zona playout.

La cronaca

La partita si sblocca subito. Varas conquista e trasforma il calcio di rigore dell'1-0 dopo nemmeno quattro minuti. Il match resta equilibrato con pochi sussulti da ambo le parti. Fino al 32', quando Anastasia riesce a conquistare lo spazio per battere a rete. Donnarumma è battuto, Villa no, con il difensore a salvare sulla linea. L'occasione più nitida per i trentini arriva poco dopo, con Spalluto che tutto solo davanti a Donnarumma gli calcia addosso. Nel finale prima frazione si fa male Ferri e viene sostituito da Barison.

Il primo pericolo del secondo tempo è di marca locale con la conclusione di Zamparo, ben parata da Russo. Il Trento prova a chiudere i veneti nella propria metà campo, ma sono i biancoscudati a sfiorare il raddoppio in un paio di occasioni. Il neo entrato Palombi prima impegna Russo che para, poi - poco dopo - colpisce il palo. Superato lo spavento, i trentini al 74’ trovano il pareggio grazie all’autorete provocata dal doppio tocco ravvicinato di Delli Carri e Belli che traggono in inganno Donnarumma per l'1-1 finale.

Il Trento sale così a quota ventotto punti, al quindicesimo posto in graduatoria. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà martedì 13 febbraio alle ore 18:30 contro il Lumezzane allo ‘Stadio Tullio Saleri’ di Lumezzane.

Il tabellino

PADOVA-TRENTO 1-1 (1-0)

RETI: 4’pt rig. Varas, 29’st aut. Delli Carri

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli (38’st Dezi), Delli Carri, Faedo; Valente (10’st Capelli), Fusi, Radrezza (21’st Crisetig), Varas, Villa; Zamparo (10’st Palombi), Liguori (21’st Tordini). A disposizione: Rossi, Zanellati, Perrotta, Crescenzi, Kirwan, Favale. Allenatore Vincenzo Torrente

TRENTO (3-4-1-2): Russo; Trainotti, Ferri (47’st Barison), Cappelletti; Frosinini (37’st Vaglica), Rada (19’st Pasquato), Di Cosmo, Giannotti; Puletto; Anastasia, Spalluto (19’st Satriano). A disposizione: Pozzer, Obaretin, Terrani, Brevi, Caccavo, Sangalli, Del Piero, Vitturini. Allenatore: Joan Moll Moll

ARBITRO: Francesco Tagliaferri di Faenza.

ASSISTENTI: Simone Pistarelli di Fermo e Carlo Esposito di Napoli

QUARTO UFFICIALE: Carlo Esposito di Napoli

NOTE: pomeriggio freddo e piovoso, temperatura attorno ai 4°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: Zamparo, Liguori. Recupero: 2’+ 5’. Totale spettatori: 3517

(Credits Michael Giacca - A.C. TRENTO 1921)