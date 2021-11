A Mori l'unico match trentino, ViPo sul campo della capolista

Sarà soltanto uno il match tutto trentino del turno numero 15 di Eccellenza. In terra lagarina andrà in scena il confronto tra Mori Santo Stefano e Comano Terme Fiavé: i tricolori non vincono da più di un mese e sono costretti all'acuto per non precipitare ulteriormente, i gialloneri quinti della classe vantano una classifica decisamente migliore ma non faranno sconti. Mirko Colpo, esperto centrocampista del Mori Santo Stefano

Cercherà l'impresa sul campo della capolista Virtus Bolzano, invece, la ViPo Trento, reduce da un pesante rovescio interno. Proibitivo pure il compito della Rotaliana, attesa dal San Giorgio secondo della classe, mentre il Lavis sul terreno amico del Lona cercherà di fermare la terza forza Brixen così da rilanciare le proprie ambizioni in chiave podio. L'altra compagine che ospita la terza piazza, il Termeno, ospita sulla Strada del Vino un Dro Alto Garda decimato dalle squalifiche.

Tutte in casa le altre tre trentine. L'Anaune Val di Non se la vedrà con il Bozner, il rinato Arco 1895 sul sintetico di via Pomerio sfiderà il Maia Alta, il fanalino di coda Gardolo punta al colpaccio con lo Stegona. Completa il quadro il match tra Lana e San Paolo.

Il programma completo (domenica, ore 14.30)

ANAUNE VAL DI NON - BOZNER (a Cles)

ARCO 1895 - MAIA ALTA OBERMAIS (ad Arco Via Pomerio B)

GARDOLO - STEGONA (a Melta di Gardolo)

LANA - SAN PAOLO (a Lana)

LAVIS - BRIXEN (a Lavis)

MORI SANTO STEFANO - COMANO TERME FIAVÉ (a Mori)

SAN GIORGIO - ROTALIANA (a San Giorgio)

TERMENO - DRO ALTO GARDA (a Termeno)

VIRTUS BOLZANO - VIPO TRENTO (a Bolzano Righi)

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA