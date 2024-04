Capolista in casa con la mina vagante Aquila, Arco a Martignano

Si apre con due anticipi la giornata numero 26 di Promozione: sabato sera a Mattarello la rilanciata Ravinense attende la Stivo, compagine che non vince ormai da oltre 5 mesi, mentre sul sintetico arcense di via Pomerio sarà sfida tra compagini tranquille quella tra Nago Torbole e Fiemme. Il duello al vertice si riaprirà quindi domenica: la capolista Benacense 1905 attende la sempre pericolosa Aquila Trento, l'inseguitrice Arco 1895 è attesa dall'affamato Calisio, mentre la terza forza Settaurense 1934 andrà a far visita all'Alense recente giustiziera proprio dell'Aquila. Gabriel Calzà (Aquila Trento) proverà a chiudere la porta alla capolista Benacense 1905

Passando alla zona calda, i campi più caldi saranno le Fucine di Rovereto e il Bettega di Condino: il Sacco San Giorgio in virtù della propria posizione può gestire la situazione e ospita il Telve, mentre la Condinese non può certo fare calcoli contro la rivale diretta (ma a +6) Bassa Anaunia. Chiederà strada strada ai "cugini" della Rotaliana la pericolante Garibaldina, fresca di ricongiungimento del treno salvezza.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15.30)

ALENSE - SETTAURENSE 1934

Emanuele Volani di Rovereto

Giuseppe Lanotte di Trento

Andrea Sartori di Trento

BENACENSE 1905 - AQUILA TRENTO

Francesco Maria Galli di Rovereto

Gheorghi Gasparini di Trento

Alessio Guerrieri di Trento

CALISIO - ARCO 1895

Leonardo Porcelli di Trento

Vitantonio Diviccaro di Trento

Antonio Benvenuto di Trento

CONDINESE - BASSA ANAUNIA

Alessandro Lorenz di Trento

Franck Dany Fouelefack Jezong di Rovereto

Giovanni Zomer di Rovereto

NAGO TORBOLE - FIEMME (sabato, ore 20.30)

Emanuele Arturo Sacquegna di Trento

Omar Franceschetti di Arco Riva

Michael Borinato di Trento

RAVINENSE - STIVO (sabato, ore 20.30)

Matthias Kofler di Bolzano

David Runer di Bolzano

Anas Ijaz di Bolzano

ROTALIANA - GARIBALDINA

Jacopo Ricci di Rovereto

Andrea Amistadi di Arco Riva

Luigi Giuseppe Acquaroli di Trento

SACCO SAN GIORGIO - TELVE

Johannes Tappeiner di Merano

Guido Maglio di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE