Il Trento espugna il capo dell'Arzignano

Colpo del Trento sul campo dell'Arzignano Valchiampo e quinto posto raggiunto. Anastasia e Rada griffano la vittoria. Gli aquilotti si impongono 2-1 in una gara tenuta in mano sin dai primi minuti e giocata su buoni ritmi, nonostante le numerose assenze. Out Vitturini, Sangalli, Giannotti, Barison e Di Carmine presente ma tenuto in panchina per tutto il match.

Luca Tabbiani, come detto, sceglie Petrovic in attacco al posto di un Di Carmine non al meglio. Il 4-3-3 messo in campo dal tecnico dei trentini vede Barlocco tra i pali, con Cappelletti e Kassama al centro della difesa e con Di Cosmo e Fini ad agire sulle fasce. In mezzo al campo Peralta, Rada e Aucelli fanno bene da filtro per il trio d'attacco composto da Petrovic, Anastasia e Disanto.

Partita piacevole, con il Trento che prende in mano sin dall'inizio le redini del gioco. I vicentini, con il loro 3-5-2, giocano bene sulle fasce, ma i trentini si difendono sempre con ordine. Rischiando qualcosina solo dopo aver realizzato la rete del vantaggio con Rada dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa.

Al 19’ Peralta, all’altezza del dischetto, non riesce a trovare la porta sparando alto sopra la traversa. La risposta dell’Arzignano Valchiampo non tarda ad arrivare e si concretizza così due giri di lancette più tardi con il tiro di Cerretelli che si spegne sul fondo. Al 23’ sono ancora i locali a rendersi pericolosi con la punizione calciata da Cerretelli che colpisce la barriera, trovando una deviazione che non inganna però un attento Barlocco. Il Trento macina gioco e così al 35’ trova il meritato vantaggio. A siglarlo è, proprio nel giorno del suo compleanno, Emanuele Anastasia, bravo prima a superare Boseggia e poi a trovare la porta, concretizzando così l’ottimo assist fornitogli nella circostanza da Petrovic. Il vantaggio gialloblù dura però solamente tre giri di lancette perché al 38’ l’Arzignano trova il pareggio con la precisa conclusione dal limite dell’area di Mattioli.

Gli aquilotti tornano avanti ad inizio ripresa. A siglare la rete è Rada, bravo a correggere in porta il calcio d’angolo calciato precisamente da Peralta. La squadra di casa si rende pericolosa invece al 70’ con il tiro di Bordo che viene salvata sulla linea di porta da Di Cosmo. Nel finale l’Arzignano si butta in avanti alla ricerca del pareggio ma è il Trento ad avere un’enorme occasione all’88’ con la conclusione di Di Cosmo che trova l’ottima opposizione di Boseggia. Gli aquilotti ora sono quinti in classifica con trentasette punti. Il prossimo impegno per il Trento sarà domenica 26 gennaio alle ore 17.30 allo stadio Gavagnin Nocini contro il Caldiero Terme.

ARZIGNANO VALCHIAMPO – TRENTO 1-2 (1-1)

RETI: 35’pt Anastasia 38’pt Mattioli, 9’st Rada

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Boseggia; Shiba, Milillo (23’st Benedetti), Boffelli; Boccia, Lakti (23’st Brevi), Cerretelli, Bordo, Cariolato; Mattioli, Lunghi (43’st Nepi). A disposizione: Manfrini, Zanella, Rossi, Rossoni, Toniolo. Allenatore: Giuseppe Bianchini

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo, Cappelletti, Kassama (43’st Trainotti), Fini (43’st Bernardi); Peralta (27’st Frosinini), Rada, Aucelli; Anastasia (27’st Accornero), Petrovic, Disanto. A disposizione: Santer, Tommasi, Di Carmine, Ghillani. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Carlo Esposito di Napoli

ASSISTENTI: Andrea Mastrosimone e Doriana Lo Calio di Seregno

QUARTO UFFICIALE: Marco Stanzani di Bologna

NOTE: Serata fredda. Campo in discrete condizioni. Ammoniti Cappelletti, Lakti, Benedetti, Bordo, Petrovic. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 357

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

