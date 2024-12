La capolista Padova espugna il Briamasco di misura

Nella ventesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Briamasco, il Trento gioca una buonissima partita ma esce sconfitto in casa contro il Padova per 1-0. Decide la sfida la rete siglata da Liguori nel primo tempo. Bellissima la cornice di pubblico sugli spalti che ha toccato quota 3.400 persone, siglando il primo sold out stagionale.

La cronaca

Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Cappelletti, Trainotti e Fini. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Sangalli e Giannotti mentre in attacco Peralta, Di Carmine e Disanto. I gialloblù partono meglio e dopo dodici minuti arrivano a calciare con Peralta, la cui conclusione trova l’opposizione di Favale. Sono sempre i gialloblù a fare la partita e a rendersi pericolosi al quarto d’ora con la deviazione aerea di Di Cosmo che s’infrange contro il palo con Fortin immobile. Al 18’ ci prova invece il Padova con la conclusione di Liguori che viene intercettata facilmente da Barlocco. Trascorre un solo minuto e i veneti trovano il discusso vantaggio: Faedo regala una palla proprio a Liguori che insacca in rete, battendo Barlocco. Ma nella circostanza non è chiaro se il pallone sia o meno uscito prima del passaggio. Nella parte finale di primo tempo succede di tutto: prima il Trento rimane in inferiorità numerica per l’espulsione comminata a Giannotti e pochi istanti più tardi è invece Varas ad uscire anzitempo per la doppia ammonizione.

Il primo pericolo del secondo tempo è di marca gialloblù con il colpo di testa di Cappelletti che termina di poco alla sinistra di Fortin. La risposta degli ospiti si concretizza al 53’ con la deviazione ravvicinata di Perrotta che è presa facilmente da Barlocco. All’ora di gioco è Sangalli a provarci dal limite dell’area con la conclusione che termina debolmente tra le braccia dell’estremo difensore ospite. Dieci minuti più tardi, invece, è la squadra di Andreoletti a calciare verso lo specchio con Bortolussi, con la sfera che si spegne poco alta sopra la traversa. Nel finale sono ancora i gialloblù a rendersi pericolosi con Rada che all’82’ non trova la gioia della rete per pochissimi centimetri. La squadra di Tabbiani ci prova sino alla fine ma non riesce a realizzare la rete del pareggio e così Trento Padova termina 0-1. I gialloblù ora in classifica sono ottavi con trenta punti. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà domenica 5 gennaio alle ore 17.30 allo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi contro il Lecco, sfida valida per il ventunesimo turno di campionato di Serie C Now.

Il tabellino

TRENTO – PADOVA 0-1 (0-1)

RETE: 18’pt Liguori

TRENTO (4-3-3): Barlocco, Vitturini (1’st Kassama); Cappelletti (34’st Petrovic), Trainotti, Fini (13’st Anastasia); Di Cosmo (21’st Aucelli), Sangalli (21’st Rada), Giannotti; Peralta, Di Carmine, Disanto. A disposizione: Santer, Tommasi, Bernardi, Barison, Petrovic, Vallarelli, Ghillani, Uez. Allenatore: Luca Tabbiani

PADOVA (3-4-2-1): Fortin; Faedo, Delli Carri, Perrotta; Kirwan, Fusi (26’st Broh 43’st Bianchi), Crisetig, Favale (26’st Villa); Liguori (14’st Spagnoli), Varas; Bortolussi. A disposizione: Voltan, Carniello, Russini, Cretella, Crescenzi, Granata, Montrone, Beccaro. Allenatore: Matteo Andreoletti

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo

ASSISTENTI: Gianluca Scardovi di Imola e Ilario Montanelli di Lecco

QUARTO UFFICIALE: Abdoulaye Diop di Treviglio

NOTE: Pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 3°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 21’st Fusi, 35’st Faedo, 49’st Aucelli. Espulsione: 42’pt Giannotti, 44’pt Varas. Recupero: 3’+ 4’. Totale spettatori: 3400.

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento)

