Poker Levico Terme, ma il Maia Alta corre velocissimo

Nell'ultima di andata, il Maia Alta (già da una settimana "campione d'inverno" dell'Eccellenza) supera anche l'ostacolo San Giorgio e si mantiene a +7 sulle inseguitrici: il Parcines giustizia il Comano Terme Fiavé (a segno Federico Conci, Maximilian Lanthaler e Daniel Lanthaler, al gol numero 200 in carriera) e a gennaio recupererà il match con lo Stegona, mentre il Levico Terme ne fa addirittura quattro (apre e chiude il capocannoniere Marco Bucci, in mezzo rigore di Pietro Voltasio e guizzo di Lorenzo Iagher) a un Rovereto che non vince da oltre due mesi e che ora si ritrova ai margini della zona retrocessione. Pietro Voltasio ha raddoppiato dal dischetto (foto Us Levico Terme)

Perde contatto la Virtus Bolzano (pari a reti bianche sul campo del rilanciato Mori Santo Stefano), raggiunta in quarta piazza dal Termeno: sulla Strada del Vino Stefan Frötscher indirizza in 5' il match con la ViPo Trento, che si sveglia nel finale (in rete Matteo Pecoraro e Filippo Francescon), ben dopo che Rafael Pomella aveva messo nel sacco anche il tris bianconero. Sorridono Anaune Val di Non (contro il Brixen basta l'ottava perla di Nicolò Biscaro) e Benacense 1905 (Michele Pellegrini, Alessio Bosetti e il giovane Matteo Risatti annientano il fanalino di coda Stegona, che si ferma al momentaneo pari su rigore di Thomas Niederkofler). Completa il quadro il prezioso successo del Bozner sul San Paolo.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 15ª GIORNATA DI ECCELLENZA