Derby gardesano di alta classifica, "rivincita" a Molveno

Sarà il derby tra la capolista Nago Torbole (che, seppur sul sintetico arcense di via Pomerio, gioca formalmente in casa) e il pimpante Arco 1895 (quarto a -4) il big match dell'ottava di Promozione. Proveranno ad approfittare dell'incrocio tutto gardesano Ravinense e Aquila Trento, che avranno impegni ben diversi: i ragazzi di Nicola Laratta attendono nel posticipo il fanalino di coda Fiemme, i rionali di Massimiliano Ferrari fanno visita all'imprevedibile Settaurense 1934. Ossi duri anche per Borgo e Rotaliana: i giallorossi sono attesi dal Calisio, i biancazzurri ospitano l'Alense. Simone Mazzonelli, giovane portiere del Calisio (foto Alessandro Holneider)

Sull'Altopiano sarà "rivincita" tra MolvenoSpor e Avio: i lagarini arrivano da quattro risultati utili, i rossoazzurri di casa si sono appena sbloccati e vogliono "vendicare" la sconfitta di maggio che regalò ai gialloblù il campionato di Prima Categoria. A Campodenno la Bassa Anaunia riceve una Garibaldina in crisi di risultati, sarà scontro di bassa classifica, invece, quello tra Dro Cavedine e Sacco San Giorgio.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15.30)

BASSA ANAUNIA - SACCO SAN GIORGIO (a Campodenno)

Alessandro Zambon di Trento

Elena Biagi di Arco Riva

Emanuele Solimeno di Trento

CALISIO - BORGO

Massimiliano Pellegrin di Bolzano

Petra Kofler di Bolzano

Gabriele Masin di Bolzano

DRO CAVEDINE - GARIBALDINA

Fabio Pintarelli di Bolzano

Enrico Repetto di Bolzano

Anas Ijaz di Bolzano

MOLVENOSPOR - AVIO

Luca Zomer di Trento

Andrea Canali di Trento

Alessia Marangio di Trento

NAGO TORBOLE - ARCO 1895

Jacopo Ricci di Rovereto

Lorenzo Santini di Arco Riva

Giuseppe Lanotte di Trento

RAVINENSE - FIEMME (ore 19)

Emanuele Arturo Sacquegna di Trento

Omar Franceschetti di Arco Riva

Ivan Leonardi di Arco Riva

ROTALIANA - ALENSE (a Mezzocorona)

Emilio Filippo Privitelli di Trento

Emanuele Marchi di Arco Riva

Giulio D'Alterio di Trento

SETTAURENSE 1934 - AQUILA TRENTO

Gioele Cipriani di Rovereto

Andrea Sartori di Trento

Antonio Benvenuto di Trento

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE