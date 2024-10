Sedicesimi di Coppa Dao Conad, big match tra Nago e Rovereto

Alla presenza di Ezio Gobbi (presidente del Gruppo Dao) e di Stefano Grassi (presidente del Comitato trentino della Figc) sono stati sorteggiati oggi, dividendo con criteri geografici le 32 squadre in due blocchi ed evitando scontri tra compagini di Eccellenza, gli abbinamenti dei sedicesimi di finale di Coppa Dao Conad, la competizione che mette a confronto tutte le realtà dilettantistiche della provincia. Nei sedicesimi entreranno in scena anche i campioni in carica della ViPo Trento

Dopo la prima fase a gironi, dalla quale sono emerse 24 squadre (Alense, AltaValsugana, Arco 1895, Azzurra, Bassa Anaunia, Borgo, Calisio, Condinese, Fiemme, Garibaldina, Ledrense, Marco, Nago Torbole, Pergine, Pieve di Bono, Pinzolo Valrendena, Porfido Albiano, Primiero, Ravinense, Riva del Garda, Rotaliana, Sacco San Giorgio, Settaurense 1934, Vigolana), si passa al tabellone ad eliminazione diretta, con sfide secche in casa della squadra di categoria inferiore (in caso di identica categoria, gioca in casa la prima sorteggiata).

Entrano in scena anche le 7 trentine di Eccellenza (Anaune Val di Non, Benacense 1905, Comano Fiavé, Levico Terme, Mori Santo Stefano, Rovereto e ViPo Trento) e l'Aquila Trento, unica compagine di Promozione ad essere stata ammessa direttamente ai sedicesimi in quanto partecipante alla Coppa Italia Dilettanti: i sedicesimi di finale si giocheranno tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre.

Il tabellone

Nago Torbole - Rovereto

Pinzolo Valrendena - Alense

Ledrense - Comano Terme Fiavé

Marco - Benacense 1905

Pieve di Bono - Condinese

Riva del Garda - Calisio

Settaurense 1934 - Mori Santo Stefano

Sacco San Giorgio - Arco 1895

Bassa Anaunia - ViPo Trento

Porfido Albiano - Aquila Trento

Pergine - Rotaliana

Primiero - Anaune Val di Non

Azzurra - Garibaldina

Vigolana - Ravinense

Fiemme - Levico Terme

AltaValsugana - Borgo