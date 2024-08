A Pinzolo la Cremonese supera 3-2 un buon Trento

Nella terza amichevole stagionale il Trento esce sconfitto 3-2 contro la Cremonese, società che tra poche settimane giocherà la Serie B. A decidere la partita, giocata oggi a Pinzolo, sono state le reti siglate nel primo tempo da Johnsen e Vazquez. Nella ripresa Milanese realizza il tris lombardo. Per i gialloblù, che per poco non trovano il pareggio nel finale di gara, a segno Sipos e Brevi.

La cronaca

Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Vitturini. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Petrovic e Disanto. Il primo pericolo di giornata è di marca gialloblù con la conclusione di Anastasia che termina di poco alta sopra la traversa. Trascorrono pochi istanti e la Cremonese passa in vantaggio: Zanimacchia trova al centro dell’area di rigore Johnsen che di piattone, davanti alla porta, non sbaglia.

Al 22’ sono ancora gli aquilotti ad andare vicini alla rete con la conclusione di Anastasia che esce di poco. Il Trento gioca ma è la squadra lombarda ad essere maggiormente cinica, trovando alla mezz’ora la rete del raddoppio con la conclusione dal limite dell’area di Vazquez. Un minuto più tardi Vitturini conquista un penalty ma dal dischetto Petrovic si fa ipnotizzare da Fulignati. Gli aquilotti non si scompongono e al 38’ ci provano con il tiro di Di Cosmo che si spegne alto sopra la traversa. Nel secondo tempo sono sempre gli uomini di Tabbiani a rendersi pericolosi per primi con la conclusione a giro dal limite dell’area di Vitturini.

La risposta dei grigi è affidata al tiro di Pickel che viene deviato in angolo da Tommasi. Al 65’ è Milanese a firmare il tris per la Cremonese. Cinque minuti più tardi, invece, il Trento trova la meritata rete grazie alla deviazione aerea di Sipos che impatta splendidamente la sfera e batte l’estremo difensore lombardo. Nel finale di seconda frazione è la squadra gialloblù a spingere con maggior costanza e a trovare la seconda rete di giornata con Brevi, bravo a sfruttare al meglio l’assist di Ercolani.

In conclusione di gara sono sempre gli uomini di Tabbiani ad andare vicini alla rete del pareggio, prima con Ruffato e poi con Puzic ma in entrambe le circostanze Jungdal non si fa sorprendere. Tra tre giorni i gialloblù scenderanno nuovamente in campo per il terzo terzo test match stagionale: l’appuntamento è alle ore 16 a Cavedine contro il Sestri Levante.

Il tabellino

CREMONESE-TRENTO 3-2 (2-0)

RETI: 3’pt Johnsen (C), 29’pt Vazquez (C), 20’st Milanese (C), 25’st Sipos (T), 38’st Brevi (T)

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati (1’st Jungdal); Quagliata (20’pt Triacca 11’st Duca), Lochoshvili (1’st Antov), Bianchetti (1’st Ravanelli), Sernicola (1’st Milanese); Collocolo (1’st Pickel), Castagnetti (1’st Majer); Zanimacchia, Vazquez (1’st Buonaiuto), Vandeputte (1’st Falletti); Johnsen (1’st Tsadjout). A disposizione: Saro, Prendi, Lordkipanidze, Moretti. Allenatore: Giovanni Stroppa

TRENTO (4-3-3): Tommasi (17’st Barlocco); Frosinini (23Ìst Zanon), Trainotti (17’st Kassama), Cappelletti, Vitturini (17’st Ercolani); Di Cosmo (17’st Ruffato), Rada (17’st Puzic), Giannotti (17’st Uez); Anastasia (17’st Brevi), Petrovic (17’st Sipos), Disanto (23’st Coser). A disposizione: Santer, Barison, Aucelli, Thiago. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Angelo Davide Lotito di Cremona

ASSISTENTI: Federico Monardo di Bergamo e Leonardo Moscolari di Bergamo

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 29°. Campo in buone condizioni. Recupero: 1’+ 2’. Spettatori 300 circa

Foto: Michael Giacca