Oggi i primi quarti di finale del «Torneo Città di Trento»

Le partite disputate nel fine settimana hanno chiuso la prima fase del 2° «Torneo Città Trento», che ora si appresta ad entrare nella fase calda, un cammino che ci condurrà fino alle finali di sabato 6 luglio.

Nel girone A riservato ai tesserati sabato il Nice Team ha superato la Collina del Sud per 4-0 con doppietta di Marius Gherge, mentre il Bar Italia si è rifatto della sconfitta incassata il giorno prima superando per 5-4 lo Yax Auto grazie alla doppiette di Buffa e Ferrari, alla quale ha provato a rispondere quella di Nadal. Il giorno dopo la capolista Burger Fucktory ha battuto per 3-1 il Nice Team grazie alla doppietta di Alouani e alla rete di Samir, alla quale ha risposto Mache. La squadra in maglia nera chiude quindi la fase a punteggio pieno con 19 gol realizzati e 8 subiti, davanti a Bar Italia, Yax Auto e Nice Team, qualificate per i quarti. La Collina del Sud giocherà la finale per il 9° posto.

Nel girone B sabato la capolista Elitecleaning ha vinto di misura il testacoda con il Romania 2011: 3-2 il risultato con reti di Corazzola, Marinchel e Martinelli da una parte, Lupu e Solly dall’altra. Domenica il quadro si è completato con la vittoria per 3-2 degli Amici Lo Sfizio su King Sport, con doppietta di Diagne e rete di Shiri da una parte, gol di Baldessari e Trentini dall’altra, e con la goleada di Acquaefarina su Romania 2011: 8-2 con triplette di Benuzzi e Monteleone.

Anche Elitecleaning chiude così la prima fase a punteggio pieno con 10 reti realizzate e 6 subite, mentre Acquaefarina, Amici Lo Sfizio e King Sport si trovano appaiate a quota 6 punti, ma così ordinate in virtù della differenza reti e del numero di gol segnati. Romania 2011 giocherà la finale per il 9° posto.

Per quanto concerne gli amatori, nel girone A sabato Bar Cellona e Obiettivo Casa hanno pareggiato per 2-2e questo ha consentito ai primi di difendere il primato dall’attacco dei secondi, che erano distanziati di un solo punto, mentre Steve Stinghel ha chiuso segnando 6 reti (contro 0) agli Invincibili. Domenica, infine, il Birrareal ne ha segnati altri 6 agli stessi Invincibili e grazie alla miglior differenza reti si è piazzato terzo.

Nel girone B sabato Bd Elettrogreen e Tentazioni si sono spartite la posta (3-3) con doppiette di Silvestri da una parte e Corradini dall’altra, mentre domenica I Piccolotti hanno conquistato la prima vittoria superando per 4-0 il Paintball Park (doppietta di Zeni), mentre Tentazioni ha superato per 4-2 Gold Service con la doppietta di Piffer, agganciando così il Bd Elettrogreen in cima alla graduatoria, al quale rimane il primato grazie alla miglior differenza reti.

Nella giornata di oggi prenderà dunque il via la fase ad eliminazione diretta. Il programma dei tesserati si apre con la finalina per il 9° posto, che metterà di fronte Romania 2011 e Collina del Sud alle ore 19, poi si comincerà con i quarti di finale, ovvero Burger Fucktory - King Sport alle ore 20 e Elitecleaning - Nice Team alle ore 21. Domani toccherà invece alle sfide che incroceranno seconde e terze classificate, ovvero Acquaefarina - Yax Auto alle ore 20 e Bar Italia - Amici Lo Sfizio Ravina alle ore 21.

Il programma degli amatori metterà di fronte, nei quarti di finale, Bar Cellona e I Piccolotti alle ore 20 e Bd Elettrogreen e Birrareal alle ore 21, mentre domani si giocheranno le sfide Tentazioni - Steve Stinghel (alle 20) e Obiettivo Casa - Gold Service (alle 21). Oggi si giocherà anche la finale per il 9° posto Invincibili - Paintball Park Vezzano.