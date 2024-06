All'Eusalp è sfida Italia-Germania: la finale è Friuli-Bavaria

Friuli Venezia Giulia contro Baviera. Sarà sfida Italia-Germania nella finale del Torneo Eusalp 2024, competizione internazionale under 16 in corso nelle Giudicarie, nel Trentino sudoccidentale. L’atto conclusivo è in programma domani (domenica 16 giugno) alle 11 sul campo di Sesena, a Tione di Trento, al termine delle altre partite che definiranno le posizioni dalla terza all’ottava, con fischio d'inizio in questo caso alle 9. L'esultanza dei giocatori del Friuli Venezia Giulia (foto Martina Massetti)

Friulani e bavaresi hanno vinto i rispettivi gironi, al termine di una giornata ricca di emozioni e non priva di sorprese. La squadra allenata da mister Tormena, che nelle prime due gare aveva impattato con il Piemonte e superato la Rappresentativa del Comitato provinciale autonomo di Bolzano, partiva con i favori del pronostico nella decisiva sfida contro i padroni di casa della selezione trentina, usciti sconfitti dal campo, ma con l’onore delle armi.

A incanalare la contesa sui giusti binari, al 18’ del primo tempo, ci ha pensato Bagnoli, che ha beffato il portiere avversario Berlanda con una punizione mancina calciata dal lato corto di destra dell’area di rigore. Al 25’ Munini ha siglato il raddoppio, girando in rete con un tocco di precisione l’ottimo assist del vivace Pittioni, mentre il gol del definitivo 3-0 è arrivato in apertura di ripresa e ha portato la firma di Sgambella.

Nell’altra sfida del girone A, invece, è maturato un pareggio tra Piemonte (che ha chiuso 2° nel raggruppamento) e la rappresentativa del Comitato di Bolzano, che era passata in vantaggio al 22’ della ripresa con Esmaiil, a cui ha risposto Greco sei minuti più tardi, per il definitivo 1-1.

A siglare il colpaccio è stata la Baviera, che ha vinto il girone B e conquistato un posto in finale battendo in rimonta (2-1) la Liguria grazie a una doppietta di Dinkler. I liguri erano passati infatti in vantaggio in apertura di match, trovando la via del gol al 4' con Bovio.

Mastica amaro, ma potrà comunque lottare per un posto sul podio, la Lombardia, che ha chiuso seconda nel proprio raggruppamento pur conquistando gli stessi punti della Baviera (5). Ai lombardi non è bastato un successo sul Veneto (1-0 con gol di Battaglia al 18' della ripresa) per conquistare un posto nell'ambita finalissima del torneo, complice il minor numero di reti segnate rispetto alla squadra tedesca.

Il programma della giornata conclusiva verrà aperto dalle finali per il 3°/4°, 5°/6° e 7°/8° posto, in programma rispettivamente sui campi di Creto, Ponte Arche e Spiazzo Rendena. A giocarsi il terzo gradino del podio saranno Lombardia e Piemonte, mentre la squadra del Comitato provinciale autonomo di Bolzano e il Veneto giocheranno per la quinta piazza. La selezione trentina, infine, se la vedrà con la Liguria nella sfida valevole per la settima e ottava posizione.

I risultati della terza giornata

Girone A

Friuli Venezia Giulia – Cpa Trento 3-0

Reti: 18’ pt Bagnoli, 25’ pt Munini, 3’ st Sgambella

Cpa Bolzano - Piemonte Val d'Aosta 1-1

Reti: 22' st Esmaiil (B), 28' st Greco (P)

La classifica finale: Friuli Venezia Giulia p. 7, Piemonte Val d'Aosta 3, Cpa Bolzano e Cpa Trento 2.

Girone B

Veneto – Lombardia 0-1

Rete: 18' st Battaglia

Liguria – Baviera 1-2

Reti: 4' pt Bovio (L), 2' st, 30' st Dinkler (B)

La classifica finale: Baviera e Lombardia p. 5, Veneto 4, Liguria 1.

Il programma delle finali (domenica 16 giugno)

Finale 7°/8° posto: Cpa Trento-Liguria (ore 9 a Spiazzo)

Finale 5°/6° posto: Cpa Bolzano-Veneto (ore 9 a Ponte Arche)

Finale 3°/4° posto: Piemonte Val d'Aosta-Lombardia (ore 9 a Creto)

Finale 1°/2° posto: Friuli Venezia Giulia-Baviera (ore 11 a Sesena – Tione di Trento)