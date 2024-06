Oggi al via il Torneo Internazionale Pulcino d’Oro

Levico Terme e la Valsugana sono pronti all’invasione dei tantissimi baby calciatori, che da oggi a domenica daranno vita alla nona edizione del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro. Grandissime le novità dell’edizione 2024, come i top club provenienti dall’Europa, come Leeds United e Sunderland dall’Inghilterra, Benfica dal Portogallo, l’Atletico Madrid dalla Spagna, PSV Eindhoven e Az Alkmaar dall’Olanda, fino agli argentini del River Plate. Non mancano i grandi team italiani come Inter, Juventus, Milan, Roma e l’Atalanta. Quattro giorni all’insegna del calcio giovanile in nome di un evento che riesce ad intrecciare idealmente il mondo del calcio professionistico con il movimento dilettantistico. Arriveranno in Trentino, in Valsugana, più di 1.200 giovani promesse di 9, 10 e 11 anni che daranno vita a più di 300 partite sui rettangoli di gioco di Borgo Valsugana, Caldonazzo e Levico Terme, cuore della manifestazione.

A dare il calcio d’inizio del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro saranno le squadre dilettantistiche di tutta Italia e le formazioni del calcio professionistico come Trento, Alcione Milano e Vis Pesaro, molte delle quali presenti dopo aver disputato i tantissimi Tornei Regionali, che hanno coinvolto più di 300 società dall’Alto Adige e dal Trentino fino a Sicilia e Puglia. Passando per la capitale Roma nel Lazio, la Campania, le Marche, l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia-Giulia in un giro d’Italia ideale che si è svolto nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio.

Arriveranno dalla Sicilia Torregrotta e Vivi don Bosco, dalla Basilicata la Franco Selvaggi Matera, dalla Puglia il Levante Azzurro, dalla Campania il Real Sito San Leucio e Paraiso, dalle Marche Vigor Senigallia, Palombina Vecchia e Junior Jesina Scuola Calcio Roberto Mancini, dal Lazio la Nuova Tor Tre Teste e la Vigor Perconti. Veneto e Trentino hanno molte formazioni a rappresentarle. Ci saranno i veronesi dell’Asd Bovolone e Alba Borgo Roma, oltre a Montebelluna, Dolomiti Bellunesi, Caorle-La Salute e Liventina Opitergina. Levico Terme, Audace Caldonazzo e Borgo aprono la fila delle formazioni trentine, con ViPo Trento, Lavis, Comano Terme Fiavé e Sacco San Giorgio. Dall’Alto Adige presenti Fc Obermais, Voran Leifers, Virtus Bolzano e Unterland Berg. Dalla Lombardia ritorna Villa Cortese con Voluntas Brescia, dall’Emilia-Romagna Accademia Marignanese, dal Friuli Venezia-Giulia Cavolano e San Luigi Trieste.

Venerdì mattina, poi, entrerà in gioco il Pulcino d’Oro Girls. Saranno quattro le formazioni in più rispetto allo scorso anno. Cifre in costante aumento, quindi, come testimoniato anche dalla partecipazione di otto squadre già nei tornei regionali. Complessivamente, sono state coinvolte oltre 300 bambine. Un numero impressionante, che dimostra quanto sia importante investire e dare spazio a un settore in continua crescita. Confermata la presenza delle squadre big dello scorso anno, con Inter, Roma, Milan e Juventus, ci sono anche molte new entry del calcio dilettantistico come le venete Lady Maerne, Treviso Women e Cittadella Women, oltre alla squadra dell’Emilia-Romagna Real Sala Bolognese, la piemontese Pro Vercelli e alle lombarde Accademia Calcio Vittuone e Rhodense.

Il Pulcino d’Oro è tanto calcio, ma non solo. Nel Villaggio del Pulcino torna Sport 360°. Sport, musica e divertimento a tutto tondo all’impianto sportivo di viale Lido di Levico Terme. Sabato e domenica l’impianto sportivo si vestirà a festa con attività che faranno conoscere diverse discipline sportive.