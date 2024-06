In occasione di Road to Summer Cup abbiamo intervistato David Bazzoli: con il presidente dell'Associazione Paolo Valenti, dedicata al calciatore scomparso nel 2019, abbiamo commentato la prima edizione del quadrangolare under 14 che assegnava un pass per la Paolo Valenti Summer Cup di fine agosto e le altre iniziative estive.



Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube