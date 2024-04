Ceccarini salva il Lavis, tutto invariato in vetta

Il Lavis torna indenne dal catino della terza forza San Giorgio e si avvicina ulteriormente alla Serie D: in Val Pusteria i rossoblù un guizzo di Nicola Dalla Valle lancia i ragazzi di Stefano Manfioletti, salvati poi al 90' dal sinistro di Riccardo Ceccarini (appena entrato in campo) dopo che Andrea Isufaj aveva completamente ribaltato la situazione. La situazione in vetta all'Eccellenza rimane intatta perché termina pari pure il confronto tra la quarta della classe Comano Terme Fiavé e la seconda della fila San Paolo: nelle Giudicarie la sblocca Samir Ajdarovski, ma Jacopo Pecoraro ci mette pochissimo per siglare l'1 a 1. Si avvicinano al podio Termeno (la doppietta del capocannoniere Alex Pfitscher rimette nei guai il Bozner) e Levico Terme (due lampi di Marco Bucci rendono inutile la reazione del rovereto firmata Patrick Vesco). Andrea Fumanelli, portiere del Lavis

Si mangia le mani l'Anaune Val di Non: a Cles Francesco Pinamonti sblocca il risultato alla mezz'ora, i gialloblù falliscono più volte il raddoppio, così in pieno recupero Martin Ciaghi salva il Maia Alta. Il Dro Cavedine vince di misura (decisivo Gabriele Bombardelli) sul campo del già retrocesso Lana, mentre la ViPo Trento rianima lo Stegona, che passa a Gabbiolo grazie alla doppietta finale di Thomas Niederkofler dopo il doppio botta e risposta causato prima dai rigori di Patrick Bacher e Genci Kumrija, poi dalle stoccate di Felix Gräber e Ledion Marku. Nulla di fatto nel derby tra Naturno e Parcines.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 27ª GIORNATA DI ECCELLENZA