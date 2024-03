Italeng riprende la capolista Mantova

Italeng riprende il Mantova e regala un prezioso punto al Trento. Contro la capolista, la squadra allenata da Francesco Baldini finisce sotto nel primo di un gol e di un uomo, ma nella ripresa ha la forza di pareggiare. Sesto risultato utile consecutivo per i trentini che, sotto la guida del tecnico ex Perugia, dimostra di aver trovato equilibrio, sicurezze e continuità. Il secondo pareggio di fila, dopo lo 0-0 in casa dell'Arzignano Valchiampo, permette ai gialloblù di salire a quota 43 punti.

La cronaca

Francesco Baldini sceglie il 4-3-2-1 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Cappelletti, Trainotti, Obaretin. In mezzo al campo agiscono Sangalli, Rada e Di Cosmo, mentre, alle spalle dell’unica punta Anastasia si schierano Puletto e Giannotti. Il Trento parte fortissimo e, dopo appena cinque giri di lancette, Rada di testa da vicinissimo manda il pallone alto sopra la traversa. Il Mantova passa in vantaggio al primo tiro in porta grazie ad una bellissima conclusione di Fiori che batte Russo e porta in vantaggio i suoi. La risposta del Trento è affidata alla conclusione di Anastasia che impegna in risposta bassa Festa. Attorno alla mezz’ora sono ancora gli aquilotti a provarci, prima con Giannotti di testa e poi con il diagonale di Puletto. Al 41’ è invece Anastasia a tentare direttamente da calcio di punizione con la palla che sfila fuori di poco alla sinistra della porta difesa da Festa. Nel recupero del primo tempo gli uomini di Baldini rimangono in inferiorità numerica per la doppia ammonizione comminata a Giannotti, reo di aver commesso un fallo ad un avversario. Nel turbolento rientro negli spogliatoi, viene espulso anche Baldini. Nel secondo tempo la prima vera occasione è del Trento con Vitturini che al 57’ non riesce a deviare in rete un ottimo passaggio di Anastasia. Gli uomini del Trento trovano il meritato pareggio al 61’ grazie alla prima marcatura stagionale di Jonathan Italeng, bravo prima a prendere posizione in area di rigore e poi a battere Festa. Abile, nella circostanza, Pasquato a mettere davanti alla porta l’attaccante in prestito dall’Atalanta. Il Mantova prova a reagire al 66’ con Trimboli che calcia verso la porta di casa ma Russo risponde in angolo. Il Trento, seppur in inferiorità numerica, gioca molto bene e al 67’ va vicinissimo al vantaggio con la deviazione aerea di Vitturini che esce di poco sopra la traversa. Al 90’ ultima occasione per i gialloblù: su punizione di Pasquato, Italeng non inquadra lo specchio della porta, sfumando così il possibile vantaggio. Si chiude dunque sull’1-1 la sfida al Briamasco contro la prima della classe. Gli aquilotti ora occupano il nono posto in classifica con quarantatré punti. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà sabato 30 marzo alle ore 14 in trasferta contro l’AlbinoLeffe a Zanica.

Il tabellino

TRENTO – MANTOVA 1-1 (0-1)

RETI: 17’pt Fiori, 16’st Italeng

TRENTO (4-3-2-1): Russo; Vitturini (36’st Ferri), Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Sangalli, Rada (42’st Brevi), Di Cosmo (1’st Pasquato); Puletto (1’st Italeng), Giannotti; Anastasia (45’st Barison). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Spalluto, Vaglica, Satriano, Caccavo. Allenatore Francesco Baldini

MANTOVA (4-3-1-2): Festa; Radaelli, Cavalli, Redolfi, Celesia; Trimboli (38’st Debenedetti), Burrai, Bragantini (26’st Wieser); Galuppini (26’st Muroni); Fiori (38’st Bombagi), Mensah (33’st Monachello). A disposizione: Sonzogni, Bani, Brignani, Fedel, Argint, De Maio, Giacomelli. Allenatore: Davide Possanzini

ARBITRO: Sig. Niccolò Turrini di Firenze

ASSISTENTI: Andrea Zezza di Ostia Lido e Cristiano Pelosi di Ercolano

IV UFFICIALE: Francesco Zago di Conegliano

NOTE: spettatori 1400 circa. Ammoniti Di Cosmo, Brevi. Espulsi Giannotti al 49' pt e Baldini al 50' st. Recupero: 3’+ 5’

Credits Carmelo Ossanna - A.C. Trento 1921

Le dichiarazioni

