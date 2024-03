Gli acuti per la salvezza di Proch, Vincic e Guzzo

La lotta per la riconferma in Promozione si fa sempre più incandescente. Il Nago Torbole veleggia verso la tranquillità, mentre Telve e Sacco San Giorgio dovranno sudare ancora molto: sul podio della settimana salgono i protagonisti delle vittorie dei gardesani, dei valsuganotti e dei roveretani.

1. Davide Proch (Nago Torbole)

Espugnando il Mutinelli, i gardesani hanno compiuto un balzo di fatto decisivo per l'ennesima permanenza in categoria. Fondamentale in questo senso la doppietta dell'esperta punta, che ha freddato l'Alense già nel corso della prima frazione di gioco.

2. Bojan Vincic (Telve)

Il gol più pesante della domenica l'ha firmato l'attaccante valsuganotto, che ad un paio di minuti dal termine del match salvezza con la Garibaldina ha insaccato il definitivo 2 a 1. Per i ragazzi di Enrico Ferrai, la quarta vittoria nelle ultime 5 giornate.

3. Simone Guzzo (Sacco San Giorgio)

Finora l'attaccante lagarino aveva firmato gol importanti per tre pareggi della compagine di mister Massimo Spagnolli. Quello segnato domenica alla Rotaliana è risultato invece cruciale per la vittoria che tiene i roveretani al di sopra della linea di galleggiamento.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 21ª GIORNATA DI PROMOZIONE