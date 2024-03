Südtirol vittorioso a Vicenza con un altro tris

Il Südtirol Women bissa il risultato del turno precedente. Nel match esterno sul campo del Vicenza Calcio Femminile, valevole per la 20ª giornata, le biancorosse si impongono con un perentorio 3-0.

Lo score si apre al 45’, quando Stockner vince un rimpallo in area vicentina e Fischer è lesta a spingere la palla in rete per lo 0-1. Il raddoppio al 7’ della ripresa: Dorfmann piazza la palla in mezzo all’area e Fischer anticipa tutte di testa e insacca lo 0-2. Al 22’ della ripresa Stockner approfitta di un disimpegno errato delle padrone di casa e spinge la palla nel sacco per lo 0-3 finale, che suggella una partita dominata dall’inizio alla fine con Graus assolutamente inoperosa.

Le biancorosse conservano il terzo posto in classifica a 3 punti dal Trento Femminile e a 8 dalla capolista Merano Women.

Il tabellino

VICENZA CALCIO FEMMINILE - FC SÜDTIROL WOMEN 0-3 (0-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: Crespan, Missiaggia, Dekaj, Grendene, Marchiori, Paini (27’ st Lazzari), Gobbato (1’ st Vogli), Romano (38’ st Porcinti), Dal Lago (27’ st Zanettin), Pegoraro (1’ st Becchimanzi), Imparato.

A disposizione: Pazzocco, Bonotto, Ponte, Forciniti. Allenatore: Andrea Rizzolo

FC SÜDTIROL: Graus, Varrone, Oberhuber, Vuerich, Bauer, Dorfmann, Markart (41’ st Mittermaier), Santin, Bielak (27’ st Rieder), Stockner (37‘ st Sellemond), Fischer.

A disposizione: Fenzi, Prearo, Sellemond, Pföstl, Breitenberger. Allenatore: Marco Castellaneta

ARBITRO: Michele Buzzone di Enna (Gerardo Graziano e Nereo Sandri di Vicenza)

RETI: 45’ pt e 7’ st Fischer, 22’ st Stockner.