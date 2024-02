La Benacense rallenta a San Michele, l'Arco inchioda in casa

Frenata generale in vetta alla Promozione. La capolista Benacense 1905 rischia grosso a San Michele all'Adige, dove la Garibaldina allunga con la doppietta di Omar Hosni, bravo nell'approfittare di un errore difensivo rivano e nel procurarsi e realizzare un rigore, per poi subire la reazione gardesana firmata da Andrea Santuliana e dal penalty di Davide Grossi. Pur raccogliendo un solo punto, la battistrada allunga sull'Arco 1895, sorpresa in casa dal rinato Telve, trascinato dal guizzo di Bojan Vincic. Non riesce ad accorciare nemmeno la Ravinense, che si illude con Shklkjim Misimi prima di incassare il pari dell'Alense firmato da Christian Trainotti. Pietro Minati (Telve) ha calato la saracinesca ad Arco (foto Alessandro Holneider)

Con la Rotaliana ferma per neve (la partita sul campo del Fiemme è stata rinviata), guadagnano posizioni Settaurense 1934 e Aquila Trento. A Campodenno un'autorete di Federico Bigolin e i gol di Lorenzo Pilotti e Simone Nicolini regalano la prima vittoria del ritorno agli storesi e certificano la crisi della Bassa Anaunia, a Bolognano Gabriel Anyimah e Luca Cominelli lanciano i rionali lasciando la Stivo nelle sabbie mobili.

In zona salvezza vittoria pesante del Calisio: la doppietta del solito Alberto Valentini e il sigillo dell'esperto Michele Ciurletti rendono inutile la reazione del Nago Torbole culminata nel gol di Davide Proch. Il pareggio tra Condinese e Sacco San Giorgio, infine, serve più ai roveretani che ai canarini ultimi della fila: Matteo Simonini porta avanti due volte i lagarini, ripresi da Amin Bayou e Manuel Salvadori.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 18ª GIORNATA DI PROMOZIONE