Top e flop di Serie B nelle prime quattro giornate

Quello di Serie B è un campionato formidabile, nel quale si sfidano un gran numero di squadre in lotta per la salvezza, ma anche club che vogliono la promozione diretta in Serie A o devono agguantare l’obiettivo stagionale dei playoff.

Sulla rampa di lancio nelle prime posizioni pronte a spiccare il volo ci sono Catanzaro, Parma, Modena, Venezia, Palermo e Südtirol, mentre in basso, vicino alle porte dell’inferno di Serie C, stanno naufragando tra le fiamme FeralpiSalò, Spezia, Ternana, Reggiana e Sampdoria con un inizio di campionato beffardo e sfortunato.

Catanzaro, Parma e Modena al top per la promozione

Nel palinsesto delle scommesse sportive sulla prossima giornata di Serie B il Catanzaro guadagna posizioni con 10 punti messi a segno nelle prime quattro gare, al pari del Parma. Queste due squadre stanno offrendo spettacolo, valorizzando una forma fisica strepitosa e si preparano a darsi battaglia per le prime due posizioni, ma c'è il Modena è in agguato.

Gli emiliani si sono presentati in questo campionato con un filotto di tre vittorie nelle prime gare, rispettivamente contro Ascoli, Cosenza e Pisa. Ottimo inizio per il club allenato da Bianco, che si impone con prepotenza fra le squadre in lotta per le prime due posizioni.

Flop totale di FeralpiSalò, Spezia e Ternana

Con 10 reti subite nelle prime quattro giornate, 4 sconfitte e zero gol segnati, il FeralpiSalò si prepara a vivere una stagione anonima, con il rischio di tornare in Serie C già dopo 360 minuti di gioco. Urge un cambio di rotta, onde evitare di piazzare qualche record negativo nelle classifiche all time.

Anche lo Spezia crolla nelle prime tre gare, dopo il pareggio a trazione Over 5.5 contro il Südtirol gli spezzini restano impantanati in piena zona retrocessione, in un vortice autodistruttivo che rischia di diventare pericoloso se non viene fermato al più presto.

Venezia, Palermo e Südtirol al top in lotta per la promozione diretta

Palermo e Südtirol sono le protagoniste delle scommesse calcio di Serie B con una partenza esplosiva di 7 punti nelle prime tre gare per entrambi i club. I rosanero si presentano con una marcia in più e un reparto difensivo capace di subire soltanto 1 gol nei primi 270 minuti di gioco, il Südtirol porta in campo il suo gioiello, Daniele Casiraghi, candidato alla vittoria della classifica marcatori con 4 gol e 2 assist nelle prime tre gare.

Flop di Reggiana e Sampdoria

L’unica nota positiva della Reggiana è il pareggio contro il Parma in uno dei derby più attesi e spettacolari d’Italia, per il resto 2 punti in quattro gare profumano di condanna alla retrocessione, soprattutto se i gol segnati sono 3 e quelli subiti 6.

Anche la Sampdoria di Andrea Pirlo ha steccato l’inizio stagione, stiamo parlando della candidata numero uno alla promozione in Serie A che nei primi 360 minuti di gioco ha collezionato una vittoria, due sconfitte e un pareggio, che sommati ai punti di penalizzazione danno come risultato un bottino troppo magro. Pirlo dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza e fantasia per far decollare i blucerchiati.