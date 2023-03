Si parte da Bressanone, domenica ad Arco delicato testacoda

La decima di ritorno di Eccellenza parte da Bressanone, dove sabato andrà in scena un match che per Brixen e Anaune Val di Non avrà valore diverso: i padroni di casa devono fare punti per provare ad allontanarsi dalle paludi della bassa classifica, i nonesi sono tranquilli ma vogliono proseguire la cavalcata verso le alte sfere. Domenica primo capitolo del duello tra le appaiate Lavis e Mori Santo Stefano dopo l'aggancio di mercoledì sera: i rossoblù nel Basso Sarca dovranno fare i conti con la fame del fanalino di coda Arco 1895, i tricolori attendono il Lana per ripartire dopo lo stop di Ponte Arche. Joao Loyola sarà uno degli ex di turno nel testacoda tra Arco e Lavis

Per la terza forza sarà derby: il Termeno ospita infatti la pericolante Strada del Vino. Tra Maia Alta e San Giorgio, invece, sarà un confronto tra deluse, visto che fino a non troppe settimane fa il match era segnato come passaggio fondamentale per la lotta di vertice. Intanto ViPo Trento e Comano Terme Fiavé chiederanno strada alle più tranquille Rovereto e Bozner. Completa il quadro il confronto tra Stegona e San Paolo: per i pusteresi una sorta di match point in chiave salvezza, per gli ospiti una gara da non perdere per rimanere a galla.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ARCO 1895 - LAVIS

Giampaolo Scifo di Nuoro

Gheorghi Gasparini di Trento

Simone Bonazza di Trento

BOZNER - COMANO TERME FIAVÉ

Emanuele Volani di Rovereto

Lorenzo Carpentari di Trento

Yoan Battan di Trento

BRIXEN - ANAUNE VAL DI NON (sabato, ore 19)

Luca Maria Di Paolo di Merano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Nicole Samantha Paparella di Bolzano

MAIA ALTA - SAN GIORGIO

Alessandro Angelo di Marsala

Alessandro Salerno di Bolzano

Gianluca Testa di Merano

MORI SANTO STEFANO - LANA

Francesco Duranti di Trento

Marco Nasca di Trento

Salah Eddine Mouizina di Trento

STEGONA - SAN PAOLO

Daniel Frattari di Bolzano

Leif Hoffmann di Bolzano

Antonio Pascone di Bolzano

TERMENO - STRADA DEL VINO

Simone Pandini di Bolzano

Davide Leto di Bolzano

Flaviano Ticli di Merano

VIPO TRENTO - ROVERETO

Michele Armellini di Arco Riva

Andrea Amistadi di Arco Riva

Marco Lorenzoni di Rovereto

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA