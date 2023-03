Il Lavis aggancia il Mori Santo Stefano in vetta alla classifica

Missione compiuta per il Lavis: dopo una lunghissima rincorsa, i rossoblù agganciano il Mori Santo Stefano in vetta della classifica di Eccellenza quando al termine del campionato mancano 6 giornate. E alla penultima ci sarà lo scontro diretto in terra lagarina. Gjergj Mici ha firmato il definitivo 0-3

Per i ragazzi di Stefano Manfioletti il recupero della quinta di ritorno sul campo del pericolante San Paolo è stato più semplice del previsto: dopo 9' un'autorete di Oliver Rohrer ha portato avanti gli ospiti, con Matteo Trevisan e Gjergj Mici a chiudere i conti già nel primo quarto di gara. Ed ora la lotta per la Serie D si fa interessante come non mai...

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI ECCELLENZA