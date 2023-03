Mori sul minato di Cles, il Lavis riceve il Rovereto

Saranno i due match interamente trentini i piatti forti della settima di ritorno in Eccellenza. Cominciamo dalla capolista Mori Santo Stefano, che farà visita all'Anaune Val di Non in un confronto che ha già vissuto pepati precedenti tra campionato e Coppa Italia. E a proposito di Coppa: messo alle spalle l'esaltante mercoledì condito dalla vittoria sul Cast Brescia, l'inseguitrice Lavis ospiterà il Rovereto in una partita che metterà difronte le due formazioni che attualmente vantano le strisce positive più lunghe. Intanto il San Giorgio attende in Val Pusteria un Arco 1895 bisognoso di punti, mentre il Maia Alta sarà di scena sul campo della mina vagante Bozner. Bakary Badjan e l'Anaune sognano lo sgambetto alla capolista

Le altre due trentine che veleggiano sopra la linea di galleggiamento, ovvero Comano Terme Fiavé e ViPo Trento, se la vedranno con il quotato Termeno (a Ponte Arche) e con una Strada del Vino in crisi (a Cortaccia). Completano il quadro due match interamente altoatesini e particolarmente importanti in chiave salvezza: il Lana attende lo Stegona, mentre il fanalino di coda San Paolo deve vincere contro il Brixen.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ANAUNE - MORI SANTO STEFANO

Marco Claus di Trento

Giuliano Gasperini di Trento

Andrea Sartori di Trento

BOZNER - MAIA ALTA

Gianluca Peron di Bolzano

Alessandro Salerno di Bolzano

Gianluca Testa di Merano

COMANO TERME FIAVÉ - TERMENO

Francesco Duranti di Trento

Marcantonio Giannone di Arco Riva

LANA - STEGONA

Simone Pandini di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

Flaviano Ticli di Merano

LAVIS - ROVERETO

Aleksej Galic di Arco Riva

Gheorghi Gasparini di Trento

Tommaso Menolli di Rovereto

SAN GIORGIO - ARCO 1895

Ervin Kola di Merano

Santo Accorso di Bolzano

Leif Hoffmann di Bolzano

SAN PAOLO - BRIXEN

Cristian Chirnoaga di Tivoli

Yoan Battan di Trento

Marco Nasca di Trento

STRADA DEL VINO - VIPO TRENTO

Alessandro Dallagà di Rovigo

Stefano Montagnani di Bolzano

Marco Mulachié di Bolzano

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA