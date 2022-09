Derby a Oltra e Melta, Settaurense chiamata alla riscossa

Saranno due derby le partite più interessanti della seconda di Promozione. A Oltra il neonato Dro Cavedine di mister Claudio Ischia, partito a tutta sia in Coppa che in campionato, attende la Benacense 1905 di Massimiliano Ceraso: sia i padroni di casa che i rivani potranno misurare il proprio stato di forma dopo l'eccellente avvio. A Melta la stracittadina tra Gardolo e Aquila Trento avrà un sapore diverso, perché i gialloblù del sobborgo sono fermi al palo, mentre i rionali hanno già pigiato sull'acceleratore. Nicola Donati, in gol domenica scorsa con la Condinese

La seconda giornata vedrà poi le tre matricole cercare conferme dopo le vittorie all'esordio: nell'altro derby Calisio e Ravinense si sono dati appuntamento per martedì sera, la Condinese viaggia alla volta di Cavalese dove troverà un Fiemme in palla quanto i canarini, il Porfido Albiano cercherà il bis casalingo contro il quotato Nago Torbole.

Dovranno fornire segnali confortanti, invece, Settaurense 1934 e Rotaliana, uscite senza punti dal primo match e alle prese con altre compagini tutt'ora senza successi: al Grilli arriverà la Bassa Anaunia, al De Varda l'Alense. Chiuderà la domenica il posticipo tra Borgo e Sacco San Giorgio, formazioni appaiate a quota zero.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15.30)

BORGO - SACCO SAN GIORGIO (ore 18)

Manuel Bellucci di Rovereto

George Muraviev di Trento

Andrea Sartori di Trento

CALISIO - RAVINENSE (martedì ore 20.30)

DRO CAVEDINE 2022 - BENACENSE 1905

Alessandro Piccoli di Rovereto

Marjo Mehilli di Trento

Stefano Plotegher di Trento

FIEMME - CONDINESE

Johannes Tappeiner di Merano

Antonio Pascone di Bolzano

Kilian Lucas Orrigo di Bolzano

GARDOLO - AQUILA TRENTO

Emanuele Volani di Rovereto

Linda De Carli di Rovereto

Andrea Amistadi di Arco Riva

PORFIDO ALBIANO - NAGO TORBOLE

Cheikh Ahmadou Bamba Thioune di Merano

Stefano Montagnani di Bolzano

Matteo Vintari di Bolzano

ROTALIANA - ALENSE

Aleksej Galic di Arco Riva

Daniel Uche di Trento

Salah Eddine Mouizina di Trento

SETTAURENSE 1934 - BASSA ANAUNIA

Marco Claus di Trento

Marcantonio Giannone di Arco Riva

Mattia De Bortoli Morandi di Arco Riva

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE