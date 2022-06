Jonas Heinz, primo contratto da professionista con il Südtirol

Jonas Heinz ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista e ha siglato un accordo triennale con il Südtirol, con scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Jonas Heinz, nato a Merano il 21 marzo 2003, calcisticamente ha iniziato a muovere i primi passi nel Naturno ed è maturato nel settore giovanile biancorosso. Difensore, piede destro, nel corso della stagione agonistica 2021-2022 è stato costantemente aggregato alla prima squadra biancorossa, con cui ha debuttato in Coppa Italia di Serie C, collezionando 4 presenze.

Ha fatto parte a più riprese della rosa dei convocati in campionato e ha giocato con la formazione Primavera-3. Ha esordito in Coppa Italia di Serie C il 15 settembre 2021 durante la partita con Giana Erminio valevole per il secondo turno.

Canterano doc. Il giovane talento (19 anni) gioca con la maglia biancorossa dall'età di 11 anni, ha scalato tutte le categorie giovanili, arrivando tra i professionisti.Impegno, carattere, grinta e determinazione gli hanno consentito di guadagnare stima e considerazione. Il suo ingresso in campo è arrivato all' 83', subentrando all'esperto Vinetot, nel match concluso con il successo per 4-1, e automaticamente il passaggio del turno. Heinz ha giocato altre tre partite di Coppa Italia Lega Pro: nell’ultima parte della gara con la Juventus U23 valevole per gli “ottavi” e vinta 2-1, l’intera gara di ritorno della semifinale con la Fidelis Andria (3-1) firmando anche un assist e l’intera gara d’andata della finale con il Padova (0-0) all’Euganeo.