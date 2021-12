Gli ultimi squalificati del 2021

Dopo l'eccezionale lavoro di una settimana fa, stavolta il Giudice Sportivo non ha dovuto fare gli straordinari. Diversi i giocatori che dovranno saltare il primo impegno del 2022, mentre spiccano le inutili punizioni "a tempo" dei dirigenti, che sconteranno le squalifiche con il campionato fermo.

Eccellenza, quattro calciatori appiedati

Sono quattro i giocatori squalificati nel massimo campionato regionale. Julian Bacher (Stegona) ha già completato il “secondo giro” di ammonizioni, avendo collezionato il decimo cartellino giallo in 14 partite giocate: salterà il recupero con l'Anaune Val di Non, che si dovrebbe giocare prima dell'inizio del ritorno. Salteranno invece la prima di ritorno Simone Dal Fiume (Mori Santo Stefano), espulso domenica, Gianluca Vitti (Lavis) e Andrea Libera (Mori Santo Stefano), giunti al quinto “giallo”. Nicola Dal Fiume (Benacense 1905) salterà la prima di ritorno

Promozione, sei giocatori ai box

Nel massimo campionato provinciale – vista la pausa sino a fine gennaio – avranno poco effetto le squalifiche del dirigente Luciano Romagna (Telve), inibito fino al 23 dicembre, e degli allenatori Claudio Dellasega (Fiemme) e Paolo Peruzzi (Telve), fermati rispettivamente sino al 6 gennaio e al 23 dicembre.

Diverso il discorso per i calciatori: fermati per una giornata Cristian Moser (Calceranica), Alessio Scelta (Cavedine Lasino), Filippo Zamunaro (Nago Torbole) e Isacco Pisetta (Ravinense), espulsi domenica, oltre a Nicola Dal Fiume (Benacense 1905) e Vigilio Lorenzi (Pinzolo Valrendena), appiedati per cumulo di ammonizioni.

Prima Categoria, due fermati dopo i recuperi

Per quanto riguarda i recuperi di Prima, dovranno pagare 80 euro di multa Condinese e Sopramonte “per non aver esibito all'arbitro la richiesta della forza pubblica”. Squalificati per un turno Alex Benetti (Sopramonte), espulso domenica, e Nicolò Malesardi (Calcio Bleggio), giunto alla quinta ammonizione. Ininfluente l'inibizione fino al 16 dicembre di Omar Russo, dirigente della Monte Baldo.

Seconda Categoria, Bagolino tartassato

In Seconda l'unica società punita dopo i recuperi è il Bagolino: i calciatori Giovanni Nicolini (espulso domenica) e Mattia Fusi (cumulo di ammonizioni) salteranno la prima gara di campionato del 2022, mentre a poco serve l'inibizione fino al 16 dicembre del dirigente Gianfausto Pelizzari.

Under 17, il Pergine dimentica l'arbitro al campo

Nelle giovanili, spicca nel campionato under 17 élite la multa di 100 euro comminata al Pergine “per aver lasciato il campo da gioco chiuso, senza accertarsi della presenza del direttore di gara”.