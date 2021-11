Coppa, la finale provinciale è Anaune-Mori Santo Stefano

Saranno Mori Santo Stefano e Anaune Val di Non a sfidarsi nella finale provinciale di Coppa Italia prevista nel secondo weekend di dicembre. I tricolori sono dei frequentanti assidui degli ultimi atti di Coppa: la compagine lagarina ha conquistato trofeo provinciale e regionale nel 2013, per poi perdere la finale regionale nel 2015 (contro il San Giorgio) e quella provinciale nel 2017 (con la Rotaliana). Per i gialloblù nonesi, invece, si tratta di una prima assoluta. Filippo Moratti cercherà il bis dopo la vittoria del 2014 con il Trento

Ieri nei match di ritorno tutto facile per i ragazzi di Davide Zoller, che si presentavano sul campo dell'Arco 1895 forti del 4-1 dell'andata. Ebbene, i moriani già nella prima mezz'ora hanno segnato altre due reti con Igor Dossi e Davide Deimichei, cancellando ogni possibile dubbio sul passaggio del turno.

Più tirata l'altra doppia sfida. La Rotaliana, dopo l'1 a 0 di Mezzolombardo, è stata rimontata a Cles, dove i padroni di casa hanno premuto per 90' alla ricerca dei gol utili per ribaltare completamente il risultato. La prima rete gialloblù è arrivata nel primo tempo grazie ad una deviazione di Simone Faes, poi nella ripresa Francesco Pinamonti ha consegnato la qualificazione ai ragazzi di Filippo Moratti.

I risultati delle gare d'andata

MORI SANTO STEFANO - ARCO 1895 4-1

ROTALIANA - ANAUNE VAL DI NON 1-0

I risultati delle gare di ritorno

ARCO 1895 - MORI SANTO STEFANO 0-2

ANAUNE VAL DI NON - ROTALIANA 2-0

Le finali

Finale provinciale (11-12 dicembre)

MORI SANTO STEFANO - ANAUNE VAL DI NON

Finale regionale (18-19 dicembre)

vincente MORI SANTO STEFANO/ANAUNE VAL DI NON - vincente SAN GIORGIO/VIRTUS BOLZANO