Un gol per parte: Südtirol-Feralpisalò termina in parità

Quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C girone A 2021-2022: tra FC Südtirol e Feralpisalò finisce 1-1 (1-0 al riposo). I ragazzi di mister Ivan Javorcic, nel big match con i gardesani - 26esimo confronto dirette in assoluto tra le due squadre – aprono le marcature dopo 14’: lancio lungo di Zaro, Casiraghi contende la palla a Bergonzi e lascia a Broh, che si accentra, dalla banda mancina, calcia e batte Liverani con una conclusione a fil di primo palo: 1-0.

Poi i biancorossi sciupano alcune ghiotte occasioni per raddoppiare. La Feralpi acciuffa il pareggio ad una manciata di minuti dalla fine del tempo regolamentare.

Al 40’ conclusione da poco dentro l’area di Miracoli, Poluzzi si distende in tuffo e smanaccia, sulla palla accorre Balestrero che dal fondo di destra riesce a trovare il pertugio in diagonale per firmare l’1-1. Primo gol subito in casa in campionato dai biancorossi, che conservano l’imbattibilità e allungano la striscia positiva portandosi a 15 risultati utili consecutivi con 11 vittorie e 4 pareggi.

In campo

Mister Stefano Vecchi schiera la “sua” Feralpisalò con il 4-3-1-2: davanti al portiere Liverani, difesa con Bergonzi e Corrado laterali, Pisano e Bacchetti centrali, in mezzo al campo, Carraro, Balestrero e Guidetti con Di Molfetta dietro alle punte Spagnoli e Luppi.

Mister Ivan Javorcic, schiera i biancorossi padroni di casa con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con laterali Davi e De Col, centrali Curto e Zaro, a centrocampo Tait, Broh e Moscati con Casiraghi e Rover dietro a Fischnaller.

La cronaca

Primo tempo

14’ Lancio lungo di Zaro, Casiraghi contende la palla a Bergonzi e lascia a Broh, che si accentra, dalla banda mancina, calcia e batte Liverani con una conclusione a fil di primo palo: 1-0.

15’ Di Molfetta prova la conclusione dal limite, Poluzzi para a terra in due tempi.

23’ Fischnaller sguscia alle spalle della difesa, riceve e serve Tait, che rapidamente allarga per Rover: l'attaccante lascia partire un cross insidioso che Liverani controlla in due tempi in uscita.

26’ Punizione di Casiraghi dal vertice destro del limite dell'area, dopo un batti e ribatti la palla arriva a Fischnaller, che prova la conclusione, ma Liverani respinge.

31’ Casiraghi, dal limite dell'area, serve Fischnaller con un tocco morbido: l'attaccante riceve e appoggia per l'accorrente Tait, la cui conclusione pericolosa è messa però in angolo da Pisano.

32’ Angolo Casiraghi, destro corregge di testa Rover sul primo palo, Liverano smanaccia in corner.

37’ doppio cambio FCS per problemi fisici: Ogogwu e Fabbri per Fischnaller e Broh.

Secondo tempo

19’ Fallo su Casiraghi al limite, punizione battuta dallo stesso giocatore con tiro a giro alto di poco.

34’ Sugli sviluppi di una rimessa laterale Guerra riceve in area e tira: una deviazione di Zaro salva il risultato.

39’ Odogwu conduce la ripartenza e passa a Voltan, che a sua volta allarga su Rover: il numero 18 si accentra e conclude, non trovando però la porta

40’ Conclusione da poco dentro l’area di Miracoli, Poluzzi si distende in tuffo e smanaccia, sulla palla accorre Balestrero che dal fondo di destra riesce a trovare il pertugio per firmare l’1-1.

45’ Tiro a giro di Voltan, Liverani para a terra.

Il tabellino

F.C. SÜDTIROL – FERALPISALÒ 1-1 (1-0)

F.C. SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; Davi, Curto, Zaro, De Col (14’ st Malomo); Tait, Broh (37’ pt Fabbri), Moscati (30’ st Gatto); Casiraghi (30 st Voltan), Rover, Fischnaller (37’ pt Odogwu)

A disposizione: Meli, Marano, Vinetot, Fink, Candellone.

Allenatore: Ivan Javorcic

FERALPISALO’ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano (17’ st Legati), Bacchetti, Corrado; Carraro, Balestrero, Guidetti (35’ st Hergheligiu); Di Molfetta (30’ st Corradi); Spagnoli (30’ st Miracoli), Luppi (17’ st Guerra).

A disposizione: Porro, Bassi, Brogni, Suagher, Cristini, Damonte, Salines.

Allenatore: Stefano Vecchi.

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna.

ASSISTENTI: Mattia Politi di Lecce e Marco Belsanti di Bari.

IV UFFICIALE: Kevin Bonacina di Bergamo.

RETI: 14’ pt 1:0 Broh (FCS); 40’ st Balestrero (F).

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 12-14°, campo in ottime condizioni. Ammoniti: 17’ pt, Fischnaller (FCS), 19’ pt d.s. Magoni (F) in panchina, 33’ pt Bergonzi (F), 9’ st Poluzzi (FCS). Espulso al 20’ st il d.s. Magoni (F). 35’ st Curto (FCS), 35’ st Carraro (F), 41’ st Tait (FCS), 44’ st Miracoli (F).

Angoli: 3-7 (2-3). Recupero: 2’+ 4’