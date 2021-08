Il Trento realizza quattro reti nella sgambata contro il Sona

Proficua sgambata in terra veronese per il Trento che, al "Comunale" di Sona, scende in campo per un allenamento congiunto con la formazione locale, nella prossima stagione nuovamente al via del torneo di serie D.

Dopo una prima parte dedicata al lavoro individuale, le due squadre danno vita ad una partita con mister Carmine Parlato che, nel corso dei 90 minuti, impiegherà tutti gli effettivi a propria disposizione.

Il Trento spinge sin da subito e al 5' passa a condurre grazie alla pregevole marcatura di Chinellato che, imbeccato da un preciso lancio dalle retrovie di Trainotti, supera il portiere di casa con un preciso lob che s'insacca nella porta ormai sguarnita. Al 34' l'estremo difensore veronese è bravissimo ancora sul centravanti gialloblu che aggancia e batte rasoterra con ottima risposta di piede di Caputo. Prima dell'intervallo il Trento raddoppia grazie al rigore trasformato con precisione da Chinellato, che infila la sfera a fil di palo.

Dopo l'intervallo Oddi chiama alla parata il portiere veneto con un gran sinistro di controbalzo. Al 65' Barbuti centra la traversa con una conclusione potente dalla corta distanza e al 78' arriva il terzo gol aquilotto con il traversone di Oddi e la deviazione vincente di capitan Trainotti da pochi passi. Tre giri di lancette più tardi anche Dionisi trova la via della rete con un preciso colpo di testa su corner battuto da Caporali.

Nel finale dell'allenamento congiunto spazio anche ai giovani Tabarelli (classe 2004), Matteucci (2004) e Fontana (2003).