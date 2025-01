Adil Titi è un nuovo giocatore del Trento

Il Trento comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Adil Titi che ha sottoscritto con il club un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento.

Nato a Göteborg (Svezia) il 20 agosto 1999, Adil Titi, di cittadinanza svedese-togolese, cresce nel settore giovanile dell’Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg, società con la quale nella stagione 2016-2017 colleziona 25 presenze tra U19 e U21, segnando anche 10 reti. Dopo un nuovo campionato disputato tra le fila delle giovanili, esordisce in Allsvenskan, la massima serie del campionato svedese, disputando 8 partite con la prima squadra. Nella stagione 2019-2020 totalizza 10 presenze tra campionato e coppa, mentre l’anno successivo gioca 10 partite con la maglia del Norrby Idrottsförening, prima di trasferirsi all’Idrottsklubben Brage, con cui colleziona 24 presenze nel 2021. Nel biennio successivo continua a vestire la maglia dell’Idrottsklubben Brage. Nell’ultima stagione, conclusasi in Svezia nel mese di novembre, è sceso in campo in 26 occasioni, realizzando anche 3 reti. In carriera ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili della Svezia, con la quale vanta 3 presenze in Under 18; 8 in Under19 e 2 in Under20 e una presenza nella Nazionale maggiore del Togo.

Adil Titi è pronto per indossare la maglia aquilotta numero 32: «Sono molto felice di essere arrivato al Trento. Ringrazio la società per la fiducia dimostrata: darò il massimo per ripagarla. Non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia gialloblù e di confrontarmi con un nuovo campionato nel quale non ho mai giocato. Ho scelto questo club perché credo nel progetto e nelle ambizioni della società. Sono un centrocampista al quale piace giocare con grande intensità, caratteristica utile soprattutto nella fase d’interdizione. Forza Trento!».