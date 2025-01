Il Trento ha chiuso per Maffei dal Catania

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2025) dalla Cavese i diritti alle prestazioni sportive del difensore di proprietà del Catania Football Club Mattia Maffei che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato ad Avellino l’8 dicembre 2004, Maffei cresce nel settore giovanile della Cavese, con cui esordisce in Serie D nella stagione 2021-2022, totalizzando 11 presenze. L'anno successivo, sempre con la formazione campana, disputa 29 partite e colleziona 4 assist. Le buone prestazioni gli valgono la chiamata del Catania che gli permette di esordire l’anno successivo in Serie C. Dopo sei mesi trascorsi in Sicilia si trasferisce al Fiorenzuola dove colleziona 16 presenze. Nella prima parte di questa stagione torna in prestito alla Cavese, disputando 19 partite tra Campionato e Coppa.

Mattia Maffei è pronto per indossare la maglia aquilotta numero 44: «Sono davvero felice di essere arrivato al Trento. Non vedo l’ora di scendere in campo con questi nuovi colori. Sono un terzino al quale piace spingere sulla fascia e che cerca sempre di aiutare i compagni a segnare. In queste settimane, ho seguito alcune partite del Trento ed ho visto un gruppo che gioca un bel calcio, con idee chiare e con grande intensità. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione per cercare di dare il mio contributo. Conoscevo già il tecnico Tabbiani visto che l’ho avuto sia a Fiorenzuola sia a Catania. Sono contento di ritrovarlo perché, già nelle esperienze passate, mi ha aiutato molto. Sono pronto e carico per iniziare questa nuova avventura. Forza Trento!».