Il Trento in casa dell'Arzignano cerca i 3 punti

La squadra di Tabbiani punta a proseguire il buon cammino fatto registrare sino a questo momento in campionato. Per riuscirci, dovrà dimostrare le proprie qualità nell’incontro di domani contro l’Arzignano Valchiampo allo Stadio Tommaso Dal Molin. Il fischio d’inizio della partita, valida per il ventitreesimo turno di Serie C Now, è fissato per domani alle ore 15. Al momento, in classifica, i gialloblù sono sesti con trenta punti, mentre, i veneti sono dodicesimi con ventisette punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro l’Arzignano Valchiampo, ha convocato 19 giocatori. Non saranno della gara: Vitturini, Barison, Zanon, Sangalli, Giannotti, Puzic e Uez.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Riccardo Fini (2004); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Armand Rada (1999).

ATTACCANTI: Federico Accornero (2004); Emanuele Anastasia (1996); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996)

Le dichiarazioni