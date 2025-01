Il Südtirol a Sassuolo senza nulla da perdere

Prima di due trasferte consecutive per il Südtirol nel campionato di Serie BKT con calendario asimmetrico. Domenica, nella terza giornata del girone di ritorno, i biancorossi sono attesi dalla capolista Sassuolo sul terreno del Mapei Stadium. Calcio d’inizio alle ore 15.00.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori si è messa alle spalle il pareggio interno, con non poche recriminazioni, contro il Catanzaro. Dopo le prime 21 giornate, i biancorossi (tre pareggi, una vittoria e uno stop nelle ultime cinque gare) si trovano in diciottesima posizione a quota 19 punti, un punto sopra la coppia formata da Cosenza e Salernitana e un punto dietro al Frosinone, due dietro la Sampdoria e a 4 lunghezze dal terzetto formato da Cittadella, Mantova e Brescia.

Il Sassuolo, retrocesso dalla Serie A al termine della scorsa stagione, guida la graduatoria della serie cadetta con 49 punti, frutto di 15 vittorie e 4 pareggi, due le sconfitte, di cui l’ultima il 26 dicembre scorso sul terreno del Pisa, secondo della classe. In casa, i neroverdi di mister Fabio Grosso hanno colto fin qui 8 successi, un pareggio e una sconfitta contro la Cremonese a fine agosto.

Nella gara d’andata, lo scorso 9 novembre al “Druso”, i neroverdi emiliani si imposero per 1-0 con gol-partita di Lauriente al 13’. In precedenza, negli anni 2000 Südtirol e Sassuolo di sono affrontate in campionato solo in Lega Pro 2, tra il 2000 e il 2005: bilancio in equilibrio con tre vittorie per parte e due pareggi. Il Sassuolo è la squadra che in queste prime 21 giornate di campionato ha fatto registrare il maggior numero di vittorie (15), punti raccolti (49), gol realizzati (45) e la miglior differenza reti (+25).

Nel Südtirol sono indisponibili El Kaouakibi, Tait, Masiello, Kurtic, Arrigoni, Ceppitelli, Vimercati, nel Sassuolo nessun giocatore.