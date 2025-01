Il Trento ha preso Accornero

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2025) da Genoa Cricket and Football Club i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Federico Accornero che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Genova il 5 febbraio 2004, Accornero cresce nelle giovanili del Genoa, arrivando ad esordire nella formazione Primavera del club ligure nella stagione 2020-2021. Nel biennio successivo, sempre con la maglia rossoblù, scende in campo in 65 occasioni trovando 21 reti tra campionato e coppa Primavera. Nella stagione 2022-2023, sempre con il Genoa, riesce ad esordire in Serie B. Nella passata stagione si trasferisce invece in prestito al Pescara dove colleziona 32 presenze, 5 reti e 4 assist tra campionato e coppa di Serie C. Nella prima parte di questo campionato veste la maglia del Genoa, esordendo anche in Serie A nella partita contro il Verona e scendendo in campo in tre occasioni con la Primavera.

Federico Accornero è pronto per indossare la maglia aquilotta numero 99: «Sono molto felice di essere arrivato al Trento. Ho accettato subito questa proposta perché ritengo che questo sia un club molto ambizioso. Nel corso di questi mesi spero di riuscire sia a crescere ulteriormente come calciatore sia a dare il mio contributo personale per raggiungere gli obiettivi della società. Non vedo l’ora di scendere in campo allo Stadio Briamasco!».