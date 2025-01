Lavis, altro tonfo: al Lona maramaldeggia il Caravaggio

Brutta sconfitta per il Lavis nell’infrasettimanale casalinga contro il Caravaggio che si chiude per 0-5 in favore degli orobici. Dopo un inizio equilibrato la gara ha poi preso prepotentemente la strada dei biancorossi di mister Rota, letali a colpire due volte nel giro di undici minuti nel primo tempo, per poi dilagare nella ripresa. I rossoblù hanno finito per smarrirsi pagando dazio a livello psicologico il doppio svantaggio ravvicinato, peraltro maturato con un rigore dubbio, faticando ad imbastire una reazione contro un avversario forte e ben messo in campo.

Nell’undici iniziale lavisano Manfioletti schiera il 2007 Angeli, all’esordio in prima squadra, mantenendo per il resto la stessa ossatura della formazione scesa in campo a Ciserano. Dopo un destro fuori di poco di Gabriel Santuari al 14', i bergamaschi passano a condurre pochi istanti dopo con Marin che raccoglie tutto solo un pallone sulla destra e poi disegna un mancino telecomandato a spegnersi sotto l’incrocio, laddove Fumanelli non può arrivare. Il portiere di casa è bravo poi a salvare i suoi al 24' alzando sopra la traversa la pericolosa incormata di Fornari. Lo 0-2 arriva da lì a pochissimo per un contatto in area più che sospetto tra Momodu e Reinero che l’arbitro Pasqualini punisce con la massima punizione. Dagli undici metri si presenta Zazzi che gonfia di nuovo la rete, spiazzando completamente Fumanelli. Senza altri spunti di cronaca la frazione si spegne con gli ospiti saldamente in controllo del match.

I secondi 45 minuti di gioco si aprono subito malissimo per il Lavis con la terza rete ospite a firma di Pilenga, bravo a mettere in rete il facile tap-in dopo una prima respinta corta di Fumanelli sul mancino velenoso di Fornari. Al 61' arriva anche il poker del Caravaggio: preciso cross dalla destra di Calacoci in area e deviazione indisturbata vincente di testa di Reinero. I padroni di casa provano a farsi vedere in avanti cercando almeno la rete della bandiera ma senza fortuna, raccogliendo solo alcuni calci d’angolo in serie. Lo 0-5 finale giunge a cinque dal termine quando, sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra da Zazzi, il neo-entrato Bettinelli raccoglie la palla e trova il bersaglio grosso con il destro di prima intenzione, con la sfera che riesce a varcare di poco la linea di porta nonostante il tentativo in extremis di ribattuta di un giocatore di casa. Senza alcun minuto di recupero Pasqualini sancisce poco dopo la fine delle ostilità.

Non c’è tempo per leccarsi le ferite in casa Lavis con il calendario di Serie D che corre a mille all'ora ed un’altra trasferta difficile in arrivo tra soli quattro giorni. Capitan Paoli e compagni saranno chiamati nuovamente a scendere in terra bergamasca per affrontare il Villa Valle, quinto in classifica ed oggi corsaro in casa del Cjarlins Muzane.

US LAVIS ASD - USD CARAVAGGIO 0-5

RETI: 15’pt Marin (C), 26’pt Zazzi rig, (C), 2’st Pilenga (C), 16’st Reinero (C), 40’st Bettinelli (C)

US LAVIS ASD: Fumanelli, Paoli, Angeli (12’st Dedeli), Momodu (5’st Ruggiero), Carella, Santuari N., Trevisan, Cantonati (34’pt Balde), Dalla Valle, Santuari G. (38’st Gianotti), Amorth (12’st Samyang). Allenatore: Stefano Manfioletti

USD CARAVAGGIO: Pennesi, Zappa (31’st Bettinelli), Calacoci (17’st Basani), Scuderi, Zazzi, Bernacchi, Barazzetta, Marin (24’st Huremovic), Reinero (20’st Del Barba), Pilenga (37’st Fallarino), Fornari. Allenatore: Andrea Rota

ARBITRO: Pasqualini (Macerata)

ASSISTENTI: Bara (Macerata) e D’Ovidio (Pesaro)

NOTE: ammoniti Dalla Valle (L), Amorth (L), Carella (L), Santuari N.(L); angoli 6-7; recupero 1’+0’